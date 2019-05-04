Футбол
Роналду раскрыл причину отсутствия желания играть за «Барселону»Матч ТВ 09:39
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос, с чем связано его нежелание играть за «Барселону».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:59, Ашберн
Авто
Названы 10 самых продаваемых отечественных автомобилей с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up
В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
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Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла финнам
Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Кино
В Крыму начались съёмки «Гардемаринов-4»
Под Севастополем начались съёмки четвёртой части фильма "Гардемарины".
Обновлено в 04:11
Общество
Писатель Шаргунов стал главредом журнала «Юность»
Писатель, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов с 4 мая стал главным редактором литературного журнала «Юность».
Обновлено в 10:24
Общество
Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики
Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».
Обновлено в 07:45
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста
Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о том, что кукла Чебурашки создавалась довольно долго, а длинный хвост необычного зверька было решено убрать непосредственно перед съемками мультфильма, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала дочь в бикини
В микроблоге звезды появилось новое фото с отдыха. На снимке младшая дочь теледивы Теона запечатлена в раздельном купальнике.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Зеленский пообещал ответить на выдачу украинцам российских паспортов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на решение Кремля упростить получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 09:59
Общество
Над Москвой пролетела боевая авиация
Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Большой охотник за подлодками нашелся на дне Баренцева моря
Найденный на дне Баренцева моря близ острова Кильдин в 2016 году корабль оказался советским большим морским охотником БО-224, который был потоплен немцами в марте 1945 года.
Обновлено в 10:36
Музыка
Сергей Лазарев прибыл в Израиль на «Евровидение-2019»
Обновлено в 05:40
Политика
Скотленд-Ярд: связанная с Huawei утечка не является преступлением
Случившееся не дело полиции, — приводит The Guardian заявление замглавы столичной полиции Лондона Нила Басу.
Обновлено в 08:58
Гаджеты
Samsung анонсировала выход идеального безрамочного смартфона
Обновлено в 08:39
Происшествия
В московском Алешкинском лесу загорелась сухая трава
Обновлено в 09:36
Происшествия
На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестного
Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что речь идет о нападении на журналиста Вадима Комарова.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
Обновлено в 08:03
Политика
США отказались терпеть обогащение урана Ираном
Официального представителя Госдепа Морган Ортагус заявила, что США не намерены терпеть обогащение урана Ираном, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:56
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.
Обновлено вчера в 10:12
Авто
Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Лариса Копенкина устроила секс-каникулы в Турции
Лариса Копенкина много путешествует, а сделанные на отдыхе фото выкладывает в Instagram.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Сильно похудела: Лариса Долина впервые вышла в свет после болезни
После развода с супругом Ильей Спицыным 63-летняя певица Лариса Долина сильно прибавила в весе.
Обновлено в 09:44
Футбол
Кононов оценил игру «Спартака» в матче с «Уралом»
Наставник московского "Спартака" Олег Кононов высказался относительно итога встречи 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уралом" (1:0), передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:12
Политика
В Швеции заявили о стремлении к нормализации отношений с Россией
По словам премьер-министра, Россия является близким соседом Швеции, поэтому страна хочет поддерживать настолько хорошие отношения с РФ, насколько это возможно.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Израиль зафиксировал пуски 150 ракет из Газы за день
«С утра субботы было засечено более 150 запусков ракет по израильской территории из сектора Газа», — заявили в IDF.
Обновлено в 09:20
Футбол
Экс-игрок «Ахмата»: Думаю, «Зенит» отпразднует чемпионство не в Грозном
Напомним, «Зенит» может досрочно стать чемпионом России уже сегодня, однако для этого необходимо выполнение двух условий: команде Семака нужно не проиграть в Грозном, в то время как «Локомотив» должен потерпеть поражение в Туле.
Обновлено в 03:39
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Здоровье
Эксперты предупредили об опасности мытья курицы перед приготовлением
Специалисты рекомендуют не мыть курицу перед ее приготовлением.
Обновлено в 05:03
Хоккей
Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею
Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.
Обновлено в 09:36