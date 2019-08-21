Футбол
Роналду раскритиковал высокие цены на футболистовSportbox.RU 01:46
Нынешним летом «Атлетико» заплатил «Бенфике» 126 миллионов евро за трансфер 19-летнего Фелиша. Таким образом, он стал самым дорогим португальцем в истории, обойдя Роналду, который в 2018 году перешел из «Реала» в «Ювентус» за 117 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
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Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.
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Мобильный интернет «Мегафона» назван самым быстрым в России
Исследование, проведенное порталом Iphones.ru, показало, что мобильный интернет оператора «Мегафон» является самым быстрым в России.
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Протест американской стороне в связи с принятым решением совершить сделку с Тайванем на поставку истребителей с сопутствующим оборудованием заявили в КНР.
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Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума
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Обновлено в 05:58
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Гройсман дал прогноз по размеру средней зарплаты на Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что средняя заработная плата в стране в 2020 году может составить $540.
Обновлено в 06:36
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ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet
По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.
Обновлено в 00:30
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Стало известно о возможной выдаче Киеву осужденных в России украинцев
Пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания.
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Иркутян приглашают пройти тест на ВИЧ и прийти на выставку
По итогам 2018 года отмечено снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 12,7%. По уточнённым данным результатам посмертных экспертиз, пришедших в мае, выяснилось, что смерть от СПИДа в прошлом году уменьшилась на 33,1%. ВИЧ-статус проверили 31,4% всего населения области.
Обновлено в 04:25
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Совет Европы поддержал заявления Путина и Макрона по Украине
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Обновлено в 01:27
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Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет
Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38