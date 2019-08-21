Футбол
Роналду раскритиковал высокие цены на футболистовSportbox.RU 01:46
Нынешним летом «Атлетико» заплатил «Бенфике» 126 миллионов евро за трансфер 19-летнего Фелиша. Таким образом, он стал самым дорогим португальцем в истории, обойдя Роналду, который в 2018 году перешел из «Реала» в «Ювентус» за 117 миллионов евро.
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Роналду: «Сейчас любой игрок стоит 100 миллионов, даже ничего не показывая. Я с этим не согласен»
Бомбардир.рувчера в 18:52
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