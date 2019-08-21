Нынешним летом «Атлетико» заплатил «Бенфике» 126 миллионов евро за трансфер 19-летнего Фелиша. Таким образом, он стал самым дорогим португальцем в истории, обойдя Роналду, который в 2018 году перешел из «Реала» в «Ювентус» за 117 миллионов евро.

Политика Международная правозащитная группа «Агора» пожаловалась в ООН на разгон протестных акций в Москве Авторы обращения считают, что власти России нарушили несколько положений Международного Пакта о гражданских и политических правах и Конвенции ООН против пыток.

Политика Трамп выразил желание вернуть Россию в G8 Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки».

Кино Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.

Происшествия Walmart подала в суд на Tesla из-за солнечных батарей С своем судебном иске, поданном в Верховный суд штата Нью-Йорк, Walmart утверждает, что компания Tesla в течение многих лет проявляла халатность, не соблюдала методику установки, эксплуатации и обслуживания солнечных батарей.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Политика Скворцова предложила меры по увеличению зарплаты медиков Минздрав России подготовил предложения по увеличению гарантированной часть заработной платы (оклад) медиков, которая должна составлять не менее 55% от зарплаты.

Происшествия При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов В результате крушения частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погиб бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Политика Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".

Происшествия Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.

Происшествия Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Политика На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Политика Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве Лидеры двух стран обсудили международную повестку. При этом Путин впервые прокомментировал недавние протесты в Москве.

Армия и оружие КНДР обвинили в проведении исследований в ядерном центре в Йонбёне Южнокорейские СМИ обвинили власти Северной Кореи в проведении исследований в ядерном центре в Йонбёне в прошлом году.

Энергетика Цена на нефть Brent в ходе торгов растёт Мировые цены на нефть растут разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика Украину ожидает сложная зима из-за газовых споров с РФ Представитель Владимира Зеленского в правительстве Украины Андрей Герус заявил, что близящаяся зима будет сложной для страны из-за неопределённостей, связанных с транзитом газа.

Происшествия Избежавший смертной казни россиянин изнасиловал ребенка Житель Удмуртии обманом увел 7-летнюю девочку с детской площадки и надругался над ней 56-летнему жителю города Глазова в Удмуртии предъявили обвинение в надругательстве над семилетней девочкой, сообщает региональное управление СКР.

Происшествия В детском саду Благовещенска рухнула часть потолка Продолжение: Детский сад в Благовещенске, где обрушилась часть потолка, эксплуатируется уже 58 лет В редакцию "Амурской службы новостей" обратилась молодая мама из Благовещенска.

Энергетика Чистая прибыль «Роснефти» в I полугодии выросла на 9% Чистая прибыль компании во II квартале снизилась на 10,6% к показателю за аналогичный период прошлого года и составила 194 млрд руб.

Экономика ФАС заявила о подорожании билетов на рейсах с Superjet на 20% По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, по которым летает Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными лайнерами.

Футбол Бельгийские ученые определили, что Месси лучше Роналду Ученые Левенского католического университета (Бельгия) провели исследование, чтобы сравнить форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавшего за «Реал».

Футбол «Спартак» интересуется полузащитником «Ромы» Гоналоном «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Максиму Гоналону, сообщает французское издание Le 10 Sport.

Политика На Украине Макрона подвергли критике за пост на русском языке На Украине политики осудили президента Франции Эммануэля Макрона за пост в соцсети на русском языке.