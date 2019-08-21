Нынешним летом «Атлетико» заплатил «Бенфике» 126 миллионов евро за трансфер 19-летнего Фелиша. Таким образом, он стал самым дорогим португальцем в истории, обойдя Роналду, который в 2018 году перешел из «Реала» в «Ювентус» за 117 миллионов евро.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Политика Киеву пригрозили перекрыть Днепр из-за блокады Крыма Напомним, на Украине разные ура-патриоты неоднократно заявляли, что водную блокаду Крыма нужно продолжать, пока российское руководство не сломается и не вернет полуостров под юрисдикцию Киева.

Политика Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре Синоптики сообщили, что погода может компенсировать недостаток летнего тепла в сентябре.

Политика Минздрав хочет резко увеличить зарплаты врачам Глава Минздрава уверена в том, что дополнительное финансирование не потребуется.

Экономика Названы главные транжиры среди приезжающих в Россию туристов В предыдущие два года лидирующие позиции по тратам с января по март среди туристов занимали украинцы, однако в 2019-м их совокупные расходы в России уменьшились на 11 процентов и составили 190 миллионов долларов.

Происшествия Спрыгнула со шкафа на батут: в Башкирии погибла 5-летняя девочка Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, на 5-летнюю девочку во время игры с 6-летним братом упал шкаф.

Общество В крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы Одним из россиян, погибших при падении вертолета у греческого острова Порос, был предприниматель, основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.

Авто Стало известно, когда подорожают автомобили в России Существующая ситуация не увеличит процент локализации автомобильных производств в России, так как это требует огромных усилий и инвестиций, а при падении спроса на автомобили не все на это решаются.

Происшествия Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.

Происшествия Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.

Политика Глава «Рустави 2» уволил оскорбившего Путина ведущего Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия сообщил на пресс-конференции об увольнении нескольких сотрудников, среди которых ведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров.

Технологии Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью» Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.

Авто Audi выпустила универсал RS6 Avant с 600-сильным мотором Немецкая компания Audi представила новый универсал RS6 Avant. Об этом 21 августа сообщает «Авторевю».

Энергетика Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в I полугодии выросла на 9,1% Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 325 миллиардов рублей, говорится в материалах компании.

Политика В Киеве оценили возможность возвращения России в G8 Возвращение России к работе в «Большой восьмерки» до урегулирования ситуации на Украине станет поражением для Киева, заявил украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко.

Происшествия Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Шоу-бизнес Россияне атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне Русскоязычные пользователи социальной сети Instagram 21 августа «переключились» с певицы Леди Гаги на актера Сильвестра Сталлоне.

Происшествия Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".

Политика США отказали в визите спутнице британского премьера Бориса Джонсона США отказали в визе спутнице премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона 31-летней Кэрри Симондс, что стало для него неприятным сюрпризом в преддверии его встречи во Франции на саммите G7 с хозяином Белого дома Дональдом Трампом.