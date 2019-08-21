Футбол
Роналду раскритиковал высокие цены на футболистовSportbox.RU 01:46
Нынешним летом «Атлетико» заплатил «Бенфике» 126 миллионов евро за трансфер 19-летнего Фелиша. Таким образом, он стал самым дорогим португальцем в истории, обойдя Роналду, который в 2018 году перешел из «Реала» в «Ювентус» за 117 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:48, Ашберн
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
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Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
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Киеву пригрозили перекрыть Днепр из-за блокады Крыма
Напомним, на Украине разные ура-патриоты неоднократно заявляли, что водную блокаду Крыма нужно продолжать, пока российское руководство не сломается и не вернет полуостров под юрисдикцию Киева.
Обновлено вчера в 10:26
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Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.
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Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре
Синоптики сообщили, что погода может компенсировать недостаток летнего тепла в сентябре.
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Глава Минздрава уверена в том, что дополнительное финансирование не потребуется.
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В предыдущие два года лидирующие позиции по тратам с января по март среди туристов занимали украинцы, однако в 2019-м их совокупные расходы в России уменьшились на 11 процентов и составили 190 миллионов долларов.
Обновлено в 04:29
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Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
Спрыгнула со шкафа на батут: в Башкирии погибла 5-летняя девочка
Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, на 5-летнюю девочку во время игры с 6-летним братом упал шкаф.
Обновлено в 02:11
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Экс-игрок «Спартака» расторг контракт с «Бешикташем»
Полузащитник Арас Озбилиз расторг контракт со стамбульским "Бешикташем", сообщает Hurriyet.
Обновлено в 05:13
Общество
В крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы
Одним из россиян, погибших при падении вертолета у греческого острова Порос, был предприниматель, основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.
Обновлено в 05:43
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Стало известно, когда подорожают автомобили в России
Существующая ситуация не увеличит процент локализации автомобильных производств в России, так как это требует огромных усилий и инвестиций, а при падении спроса на автомобили не все на это решаются.
Обновлено 19 августа в 06:56
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Происшествия
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме
Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
В Краснодаре скончался участник ночной перестрелки
Обновлено в 03:36
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Глава «Рустави 2» уволил оскорбившего Путина ведущего
Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия сообщил на пресс-конференции об увольнении нескольких сотрудников, среди которых ведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров.
Обновлено вчера в 09:48
Технологии
Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»
Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено вчера в 13:01
Авто
Audi выпустила универсал RS6 Avant с 600-сильным мотором
Немецкая компания Audi представила новый универсал RS6 Avant. Об этом 21 августа сообщает «Авторевю».
Обновлено в 04:19
Энергетика
Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в I полугодии выросла на 9,1%
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 325 миллиардов рублей, говорится в материалах компании.
Обновлено в 02:35
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В Киеве оценили возможность возвращения России в G8
Возвращение России к работе в «Большой восьмерки» до урегулирования ситуации на Украине станет поражением для Киева, заявил украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Россияне атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне
Русскоязычные пользователи социальной сети Instagram 21 августа «переключились» с певицы Леди Гаги на актера Сильвестра Сталлоне.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа
Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".
Обновлено в 04:51
Политика
США отказали в визите спутнице британского премьера Бориса Джонсона
США отказали в визе спутнице премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона 31-летней Кэрри Симондс, что стало для него неприятным сюрпризом в преддверии его встречи во Франции на саммите G7 с хозяином Белого дома Дональдом Трампом.
Обновлено в 05:03
Происшествия
ЧП произошло в детском саду в Благовещенске
Здание эксплуатируется уже 58 лет. Детский сад сейчас закрыт, проводится доследственная проверка.
Обновлено в 04:30