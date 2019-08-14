Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду 14 августа не сыграет в тренировочном матче своей команды из-за травмы, сообщает пресс-служба бьянконери. Португалец испытывает дискомфорт в приводящей мышце левого бедра, из-за чего он ближайшие несколько дней будет работать по индивидуальной программе.

Экономика «Газпром» попросил у Медведева триллион рублей на свои проекты Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер попросил правительство России поддержать два очень крупных проекта.

Политика С вокзала Донецка впервые за пять лет отправятся поезда Движение поездов с вокзала Донецка прекратилось летом 2014 года в результате боевых действий на территории.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Политика В Кремле прокомментировали возможность выхода США из ВТО Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае выхода США из Всемирной торговой организации (ВТО) её существование будет под большим вопросом.

Происшествия Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум уголовным делам.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Технологии Mail.ru Group может начать предустановку своего ПО на смартфоны Huawei Как заявили в холдинге Mail.ru Group, они заинтересованы в том, чтобы их продукты были представлены на максимальном количестве платформ, и Huawei входит в сферу интереса компании, сообщает ТАСС.

Происшествия Инна Чурикова прокомментировала данные о госпитализации мужа Актриса Ирина Чурикова в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировала сообщения о госпитализации своего супруга, режиссёра Глеба Панфилова.

Экономика «Иркут» в 1 полугодии получил прибыль против убытка годом ранее В 1 полугодии 2018 года "Иркут" компания получила убыток в размере 6,9 млрд руб.

Общество Суд поделил имущество Глушакова и его бывшей супруги Никулинский суд Москвы вынес решение по делу о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его экс-супруги Дарьи, сообщила журналистам сама Дарья Глушакова.

Шоу-бизнес Армен Джигарханян экстренно госпитализирован В Москве в возрасте 83 лет госпитализирован народный артист СССР и художественный руководитель Московского драматического театра Армен Джигарханян.

Политика Девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным в Севастополе Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия поделилась впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным.

Происшествия В Подмосковье семейную пару заподозрили в убийстве матери Супругов в Подмосковье задержали по подозрению в убийстве родственницы, которое было совершено 10 лет назад на глазах у несовершеннолетней дочери, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Политика Президент Литвы высказался против «Северного потока-2» Президент Литвы Гитанас Науседа, вступивший в должность 12 июля этого года, на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель высказался против "Северного потока-2", сообщает Sputnik Литва.

Происшествия Эмилиано Сала был отравлен угарным газом Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.

Политика Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.

Интернет В WhatsApp на Android появится функция авторизации по отпечатку пальца В мессенджере WhatsApp начали тестировать новую функцию для ОС Android, которая позволяет авторизироваться по отпечатку пальца.

Авто Гиперкары Koenigsegg будет рисовать российский дизайнер Александр Селипанов назначен директором по дизайну шведского бренда и шеф-дизайнером новой компании RAW Design House, которая будет оказывать услуги по дизайну избранным клиентам Koenigsegg.

Политика В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.

Происшествия В офис НКО «Правовая инициатива» в Москве нагрянули с обыском Силовики утром в среду ворвались в офис в центре Москвы, где расположено отделение некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива».

Финансы Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с мая В ходе торгов доллар поднимался до 66,06 рубля — максимума с 3 мая. Стоимость нефти Brent падает на 4,4% — до 58,62 доллара за баррель.

Происшествия В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.