Футбол

Роналду работает по индивидуальной программе из-за травмыSport24.ru 09:44

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду 14 августа не сыграет в тренировочном матче своей команды из-за травмы, сообщает пресс-служба бьянконери. Португалец испытывает дискомфорт в приводящей мышце левого бедра, из-за чего он ближайшие несколько дней будет работать по индивидуальной программе.
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Роналду пропустит товарищеский матч «Ювентуса» и будет тренироваться по индивидуальной программе

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Роналду будет заниматься по индивидуальной программе из-за повреждения

Матч ТВ09:51

Роналду будет тренироваться индивидуально из-за проблем с мышцей

РИА Новости09:33
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