Футбол

Роналду работает по индивидуальной программе из-за травмыSport24.ru 09:44

2 фото
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду 14 августа не сыграет в тренировочном матче своей команды из-за травмы, сообщает пресс-служба бьянконери. Португалец испытывает дискомфорт в приводящей мышце левого бедра, из-за чего он ближайшие несколько дней будет работать по индивидуальной программе.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Роналду работает по индивидуальной программе из-за травмы

Sport24.ru09:44

Роналду пропустит товарищеский матч «Ювентуса» и будет тренироваться по индивидуальной программе

Спорт-Экспресс10:29

Роналду будет заниматься по индивидуальной программе из-за повреждения

Матч ТВ09:51

Роналду будет заниматься по индивидуальной программе из-за повреждения

Sportbox.RU09:51

Роналду будет тренироваться индивидуально из-за проблем с мышцей

РИА Новости09:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
Общество

В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг

Обновлено в 09:21
Интернет

В WhatsApp на Android появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

Обновлено в 04:44
Футбол

Миладинович дисквалифицирован на четыре матча

Футболист ФК «Сочи» Иван Миладинович получил четырёхматчевую дисквалификацию за удар в лицо нападающего ЦСКА Фёдора Чалова во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:40
Происшествия

В офис НКО «Правовая инициатива» пришли с обыском

Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика

Трамп пригрозил выходом США из ВТО

Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
Обновлено вчера в 15:17
Финансы

Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В Петербурге загорелись торговые павильоны

Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД

Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:30
Кино

Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно

В центре - группа молодых людей, которые собираются по выходным в титульном кафе в Лос-Анджелесе и ведут откровенные беседы и рассуждения.
Обновлено в 08:37
Экономика

В России вновь зафиксирована дефляция

Потребительские цены в России за неделю с 6 по 12 августа снизились на 0,1%, сообщил Росстат.
Обновлено в 09:00
Технологии

В Минкомсвязи изменили концепцию развития 5G

Участники телекоммуникационного рынка предупреждали экспертов Минкомсвязи о том, что экзотический диапазон частот для 5G может существенно замедлить развитие новых технологий связи в России.
Обновлено в 03:31
Политика

«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%

Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Здоровье

Мнения медиков о четырехдневной рабочей неделе разошлись

Мнения медиков о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю разошлись.
Обновлено вчера в 21:57
Политика

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес

Михаил Боярский назвал Ольгу Бузову «пустым местом»

Обновлено в 09:23
Происшествия

Пресненский суд получил ходатайство об аресте Константина Котова

Пресненский суд 14 августа выберет меру пресечения для Константина Котова, которому Следственный комитет вменил так называемую "дадинскую статью" - уголовную статью о неоднократных нарушениях на уличных акциях.
Обновлено в 07:02
Политика

Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:21
Игры

ЕА показала дебютный трейлер новой Need for Speed — Heat

Какие-то детали Need for Speed: Heat мы узнали из недавних утечек, но теперь гонку наконец-то представили официально вместе с полноценным двухминутным трейлером.
Обновлено в 09:20
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Путешествия

Популярность курортов Кубани и Крыма выросла среди россиян

Обновлено в 08:43
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Политика

Путин опустился на колено перед юной балериной и поцеловал ей руку

В среду, 14 августа, президент России Владимир Путин встретился с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя.
Обновлено в 07:36
Общество

Молодожены из Вичуги эффектно прибыли на свадьбу на грузовиках

Видеозапись со свадьбы дальнобойщика из Вичуги набирает десятки тысяч просмотров в интернете.
Обновлено в 04:04
Происшествия

В Братске вынесли приговор убившему школьницу таксисту-педофилу

В Братске суд поставил точку в деле убийцы девятилетней девочки, однако родители Алины Ш. намерены превратить ее в многоточие — их не устроил приговор в 20 лет, вынесенный в отношении 44-летнего таксиста.
Обновлено в 03:45
Общество

Демонстранты в аэропорту Гонконга извинились перед туристами

Демонстранты в международном аэропорту Гонконга, которые остаются в зале прилетов, выставили плакат с извинениями перед туристами за инциденты, которые произошли во вторник, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:46
Футбол

Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»

Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное