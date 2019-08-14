Футбол
Роналду работает по индивидуальной программе из-за травмыSport24.ru 09:44
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду 14 августа не сыграет в тренировочном матче своей команды из-за травмы, сообщает пресс-служба бьянконери. Португалец испытывает дискомфорт в приводящей мышце левого бедра, из-за чего он ближайшие несколько дней будет работать по индивидуальной программе.
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