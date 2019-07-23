Футбол
Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал фанатаЧемпионат 16:33
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду подшутил над полицейским во время тренировки команды в Сингапуре. В ходе занятий на поле прорвался фанат, которого задержали стражи правопорядка. В этот момент Роналду в шутку прыгнул на полицейского.
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