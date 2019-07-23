Футбол

Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал фанатаЧемпионат 16:33

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду подшутил над полицейским во время тренировки команды в Сингапуре. В ходе занятий на поле прорвался фанат, которого задержали стражи правопорядка. В этот момент Роналду в шутку прыгнул на полицейского.
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Роналду прыгнул на полицейского, который задержал болельщика. Видео

Спорт-Экспресс17:23

Роналду прыгнул на полицейского, но быстро спохватился и перевёл всё в шутку. ВИДЕО

Sport.ru18:14

Роналду подшутил над полицейским в Сингапуре

Матч ТВ17:26

Роналду подшутил над полицейским в Сингапуре

Sportbox.RU17:26

Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал выбежавшего на поле фаната

Sport24.ru15:35

Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал фаната

Чемпионат16:33

Роналду прыгнул на полицейского в США

Газета.Ru16:11
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