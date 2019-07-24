Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду подшутил над полицейским во время тренировки команды в Сингапуре. В ходе занятий на поле прорвался фанат, которого задержали стражи правопорядка. В этот момент Роналду в шутку прыгнул на полицейского.

Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал фаната

Технологии Минюст США начал расследование против ведущих онлайн-платформ Отмечается, что ведомство интересует, каким образом ведущие онлайн-платформы смогли добиться доминирования на рынке и участвуют ли они в деятельности, нацеленной на подавление инноваций, снижение конкуренции и причинение потребителям другого вреда.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Происшествия В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.

Общество В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «экологического Чернобыля» Предприятию "Усольехимпром" в Иркутской области нужна рекультивация, иначе может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая по масштабу с аварией на Чернобыльской АЭС.

Политика Офис Зеленского инициировал увольнение Кличко с поста мэра Киева Офис президента Украины Владимира Зеленского попросил кабинет министров внести представление на увольнение главы киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря премьера Василия Рябчука.

Происшествия Газзаев, Лещенко и Успенская вступились за «вора в законе» Шишканова Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев, народные артисты России Лев Лещенко и Александр Серов, певица Любовь Успенская обратились к Мосгорсуду с письмом с просьбой заменить «вору в законе» Олегу Медведеву (до смены фамилиии — Шишканову) меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Армия и оружие Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.

Происшествия В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Армия и оружие Россия и Сирия поддержали план ООН по выводу мирных граждан из Рукбана Российская и сирийская стороны поддерживают оперативный план ООН, согласно которому на эвакуацию остающихся в лагере Рукбан сирийский граждан уйдет около месяца, сообщил в среду журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Общество Госдума приняла закон о новых пособиях на ребенка Госдума приняла в третьем чтении закон о ежемесячных выплатах в связи с рождением ребенка, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Энергетика «Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе» На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.

Армия и оружие На Северном флоте проходят испытания две новейшие подводные лодки В числе боевых единиц, проходящих тестирование, входят атомный подводный ракетный крейсер проекта «Ясень-М» «Казань» (это вторая лодка проекта, спущена на воду в 2017 году), а также стратегический ракетоносец «Князь Владимир» (это четвертый корабль проекта «Борей» и первый, модернизированный до уровня «Борей-А»).

Происшествия СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.

Политика От президента Грузии потребовали публично извиниться перед Россией Володин заявил, что грузинское руководство должно принести извинения российского народу за высказывания об агрессии со стороны РФ и оккупации территорий страны.

Путешествия Россияне смогут находиться на Мальдивах без виз в течение 90 дней Начиная с завтрашнего дня россияне смогут находиться на Мальдивах без визы в течение 90 дней.

Энергетика Госдума приняла закон о регулировании цен на бензин В Госдуме приняли в третьем чтении закон, которым предусматривается введение нового механизма регулирования цен на бензин.

Авто Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos Сегодня состоялся официальный дебют глобальной версии кроссовера Kia Seltos, которая будет продаваться в РФ.

Политика ЦИК Украины посчитал почти 99% протоколов — проходят пять партий Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 95,54% протоколов в в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в парламент страны.

Политика В России создается единая база данных граждан Правительство России разработало законопроект о создании единой федеральной информационной базе данных населения страны.

Политика Константин Боровой попросил политическое убежище в США Борового стали, по его словам, преследовать красивые женщины и люди, предлагавшие ему взять миллионы доларов.

Происшествия ЛГБТ-активисты попросили СКР проверить на экстремизм движение «Пила» За много месяцев полиция ничего не сделала, чтобы установить тех, кто стоит за гомофобным сайтом, призывающим к насилию.

Авто В США компания Ford зарегистрировала два новых названия для авто В США компания Ford зарегистрировала два новых названия для своих предстоящих автомобилей.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.

Экономика Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.

Армия и оружие На Урале назначили нового командира танковой дивизии ЦВО В Екатеринбурге представили нового командира танковой дивизии ЦВО. Пост занял генерал-майор Виталий Герасимов.