Футбол

Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал фанатаЧемпионат вчера в 16:33

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду подшутил над полицейским во время тренировки команды в Сингапуре. В ходе занятий на поле прорвался фанат, которого задержали стражи правопорядка. В этот момент Роналду в шутку прыгнул на полицейского.
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Роналду напал на полицейского

Газета.Ru03:49

Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал выбежавшего на поле фаната

Sport24.ruвчера в 15:35

Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал фаната

Чемпионатвчера в 16:33

Роналду подшутил над полицейским в Сингапуре

Sportbox.RUвчера в 17:26

Роналду подшутил над полицейским в Сингапуре

Матч ТВвчера в 17:26

Роналду прыгнул на полицейского, который задержал болельщика. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 17:23

Роналду прыгнул на полицейского, но быстро спохватился и перевёл всё в шутку. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 18:14
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
Происшествия

ЛГБТ-активисты попросили СКР проверить на экстремизм движение «Пила»

За много месяцев полиция ничего не сделала, чтобы установить тех, кто стоит за гомофобным сайтом, призывающим к насилию.
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Гитарист и один из основателей легендарной группы "Кино" Юрий Каспарян отреагировал на исполнение Metallica песни "Группа крови".
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В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

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Армия и оружие

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Спорт

Загитова сделала подарок премьер-министру Японии

Премьер-министр Японии тепло приветствовал российскую спортсменку и отметил, что следит за тем, как растет собака породы акита-ину по кличке Масару, которую фигуристке в мае 2018 года подарили власти префектуры Акита, сообщает ТАСС.
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Навальный сообщил о своем задержании

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Российский боксёр Максим Дадашев скончался в США от травм, полученных на ринге в ходе боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщил 23 июля журналистам генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
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Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
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Робот «Федор» задержится на МКС

Обновлено в 01:31
Происшествия

В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка

Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Россияне просят посмертно наградить погибшего в «Холдоми» мальчика

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Коллекцию редких японских автомобилей пустят с молотка

В следующие выходные, 3 и 4 августа, на аукционе Classic Car Auctions продадут коллекцию из 12 культовых японских автомобилей в редких модификациях.
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Игорная комиссия Великобритании не признала лутбоксы азартной игрой

Глава Игорной комиссии Великобритании Нил Макартур (Neil McArthur) заявил, что ведомство выступило против приравнивания лутбоксов к разновидности азартных игр.
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В поселке Мга Ленинградской области жильцы одного из подъездов нашли у дверей квартиры избитую трехлетнюю девочку, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.
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Наука

Трехвентиляторный гибридный самолет получит турбовинтовой двигатель

Перспективный американский гибридный трехвентиляторный самолет TriFan 600, разрабатываемый компанией XTI Aircraft, получит вертолетный турбовинтовой двигатель Catalyst.
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Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
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Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне

Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
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Армия и оружие

СМИ: 11 высокопоставленных офицеров арестованы в Судане по обвинению в попытке переворота

11 июля власти Судана сообщили о предотвращении попытки государственного переворота.
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Политика

Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
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Андрей Малахов показал роскошные дома Волочковой и Ковальчук

Телеведущий Андрей Малахов в эфире программы «Прямой эфир» показал шикарные дома, в которых поселились российские знаменитости – балерина Анастасия Волочкова и певица Юлия Ковальчук.
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«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»

На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.
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Шоу-бизнес

Новый имидж звезды «Интернов» вызвал шквал насмешек

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Политика

Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой

Отношения между Москвой и Брюсселем улучшатся, когда Евросоюз накопит "критическую массу политической воли", заявил постоянный представитель России при организации Владимир Чижов в интервью "Парламентской газете".
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На Украине начнут продавать бюсты Зеленского

Один из популярных на Украине сайтов интернет-аукционов в четверг начнет продажу бюстов президента страны Владимира Зеленского, передает в среду агентство "Украинские новости", не уточняя название сайта.
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Игры

В Steam началась распродажа игр Bethesda в честь QuakeCon 2019

Студия Bethesda запустила распродажу своих игр в Steam в честь QuakeCon 2019. Об этом сообщается на странице издателя.
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Глава ЦИК РФ Элла Памфилова упрекнула ряд кандидатов в Мосгордуму, с которыми встретилась во вторник, в незнании избирательного законодательства.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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