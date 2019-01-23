Роналду проспорил Аллегри, не реализовав пенальти в матче с «Кьево»Sportbox.RU 03:28

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что проспорил главному тренеру команды Массимилиано Аллегри, не реализовав пенальти в матче 20-го тура серии А с «Кьево». Португалец не уточнил, в чем заключалась суть спора.

Роналду проспорил Аллегри, не реализовав пенальти в матче с «Кьево»

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