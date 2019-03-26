Футбол
Португалия — Сербия 1:1ProstoProSport 25 марта в 17:12
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 25 марта
Стадион «Эштадиу да Луш»
|7′
Душан Тадич
|21′
Мият Гачинович
Неманья Радонич
Криштиану Роналду
Пицци
|30′
Данилу Перейра
|42′
Пепе
|45′+1′
Диего Соуза
Андре Силва
|57′
|69′
Дарко Лазович
Андрия Живкович
|77′
Филип Младенович
|79′
Урош Спаич
Рафа Силва
Гонсалу Гедеш
|84′
|87′
Душан Тадич
|87′
Адем Ляйич
Сергей Милинкович-Савич
Португалия
Расстановка 4‑3‑3
1
Патрисиу
2
Канселу
3
Пепе
4
Диаш
5
Геррейру
14
Карвалью
13
Перейра
17
Гедеш
11
Силва
9
Силва
20
Пицци
1
Дмитрович
2
Рукавина
4
Миленкович
5
Спаич
11
Младенович
7
Живкович
18
Радонич
10
Тадич
6
Максимович
20
Милинкович-Савич
9
Митрович
Сербия
Расстановка 4‑5‑1
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2020 против команды Сербии получил травму и был заменен. На 29-й минуте вместо Роналду на поле вышел полузащитник «Бенфики» Пицци.
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