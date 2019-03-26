Португалия — Сербия 1:1ProstoProSport 25 марта в 17:12

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2020 против команды Сербии получил травму и был заменен. На 29-й минуте вместо Роналду на поле вышел полузащитник «Бенфики» Пицци.

Кино Умер грузинский режиссер Эрекле Бадурашвили Грузинский кинорежиссер Эрекле Бадурашвили скончался в возрасте 57 лет в Тбилиси, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.

Футбол Экс-игрок «Краснодара» провел ночь в центре для беженцев Бывший защитник "Краснодара" и "Томи" Огнен Враньеш, выступающий за "Андерлехт", был вынужден провести ночь в центре для беженцев, сообщает La Dernière Heure.

Политика Эксперт оценил требование Трампа к России «уйти из Венесуэлы» Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу.

Общество В России выросла неформальная занятость Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.

Футбол УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".

Политика Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.

Происшествия В Казани в многоэтажке произошел взрыв и пожар В жилом многоэтажном доме в Казани произошел взрыв и пожар, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в диспетчерской службе города.

Экономика Вексельберг подал в московский суд на Абызова из-за акций «Т Плюс» Абызов, который до 2005 года был зампредом правления «РАО ЕЭС», и Вексельберг подали друг к другу встречные иски в 2013–2015 годах в суд Британских Виргинских островов из-за акций КЭС.

Общество Умер космонавт Валерий Быковский Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.

Армия и оружие Появление нового полка С-400 под Калининградом прокомментировали в США Размещение нового полка систем ПВО С-400 "Триумф" в Калининградской области не оставили без внимания в США.

Армия и оружие СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии «Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.

Армия и оружие Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку» Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.

Происшествия Стало известно, где будет содержаться арестованный экс-министр Абызов Абызова подозревают в афере на 4 млрд рублей и создании преступного сообщества.

Шоу-бизнес Александр Стефанович рассказал о разводе с Аллой Пугачевой Известный кинорежиссер Александр Стефанович рассказал в одном из интервью о разводе с Аллой Пугачевой.

Армия и оружие В России появится единая военно-строительная компания «Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.

Политика В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.

Происшествия Водителей просят объезжать перекрытую демонстрантами трассу «Кавказ» В Управлении федеральными дорогами «Кавказ» Росавтодора подтверждают факт перекрытия трассы в Ингушетии и просят водителей объезжать участок на 563-568 километрах через Назрань.

Происшествия Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».

Политика Порошенко не исключил двусторонних переговоров с Путиным Петр Порошенко заявил, что не исключает двусторонних переговоров с Владимиром Путиным, но украинскую позицию при этом должны поддерживать международные партнеры.

Происшествия В Казахстане разбился вертолет с 13 военными Вертолет ВВС Казахстана разбился после вылета из города Актау, на его борту находились 13 человек.