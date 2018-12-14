Футбол

Роналду пропустит один из ближайших матчей «Ювентуса»
Спорт-Экспресс
11:53

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, что нападающий Криштиану Роналду пропустит один из ближайших матчей чемпионата Италии.
Спорт-Экспресс11:53

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Нани: мы с Роналду будем друзьями всю жизнь, даже после завершения карьеры

Чемпионат15:25

Роналду пропустит один из ближайших трех матчей «Ювентуса» в серии А

Советский спорт12:21

Роналду пропустит один из ближайших матчей «Ювентуса»

Спорт-Экспресс11:53

Аллегри: «Роналду не сыграет в одном из ближайших матчей „Ювентуса“»

Евро-футбол.ру12:10

Роналду не сыграет в одном из ближайших матчей «Ювентуса»

LiveSport.ru13:10

Роналду получит отдых в одном из ближайших матчей «Ювентуса»

Sports.ru12:14

Канселу будет прооперирован, Роналду пропустит один из ближайших матчей «Ювентуса»

Sport24.ru11:15
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Футбол

УЕФА оштрафовал ЦСКА на 13 тысяч из-за поведения фанатов

Дисциплинарный комитет УЕФА завершил разбирательство по матчу пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Викторией» (1:2). Фанаты россиян бросали посторонние предметы, был зафиксирован эпизод выхода болельщика на поле.
Обновлено в 12:31
Футбол

«Вольфсбург» переиграл «Нюрнберг»

Обновлено в 16:29
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Ван Дейк: «„Ливерпуль“ не боится „Манчестер Юнайтед“»

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 11:58
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Тевес заявил, что останется в «Бока Хуниорс»

Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес подтвердил, что не собирается покидать команду в ближайшее время.
Обновлено в 15:08
Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Леганесом» в Примере

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Сельта" сыграла вничью с "Леганесом" со счётом 0:0. Матч состоялся в Виго на стадионе "Балаидос".
Обновлено в 16:52
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Салах второй год подряд признан лучшим футболистом Африки

Обновлено в 14:18
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Сборная России начнет отбор к Евро-2020 в Брюсселе и Астане

Стали известны города, в которых сборная России проведет свои первые матчи в рамках отбора к Евро-2020.
Обновлено в 13:05
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Ройс признан лучшим игроком ноября в бундеслиге

Игрок дортмундской «Боруссии» Марко Ройс признан лучшим игроком немецкой бундеслиги в ноябре.
Обновлено в 12:50
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ЦСКА после победы над «Реалом» ушел в отпуск

Напомним, в последнем матче команда Виктора Гончаренко на выезде обыграла мадридский «Реал» (3:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов, однако не смогла пробиться в еврокубковую весну.
Обновлено в 08:42
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У президента «Милана» украли 10 тысяч евро

У президента "Милана" Паоло Скарони украли 10 тысяч евро, информирует Football Italia.
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Де Брюйне и Агуэро могут сыграть с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в преддверии матча с «Эвертоном» рассказал о состоянии полузащитника Кевина Де Брюйне и форварда Серхио Агуэро.
Обновлено в 10:35
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Форвард «Ренна» Сарр признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Лучшим игроком недели в Лиге Европы признан сенегальский нападающий «Ренна» Исмаила Сарр. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Обновлено в 10:08
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Мертенс может пополнить состав «Челси» в январе

Лондонский "Челси" интересуется бельгийским форвардом "Наполи" Дрисом Мертенсом.
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Клубу не удалось выйти в 1/8 Лиги чемпионов — весной команда Черышева будет играть в плей-офф Лиги Европы.
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Анри: «В матче с „Лионом“ будем бороться до последнего»

Матч "Монако" с "Лионом" будет сыгран 16 декабря и начнётся в 23:00 мск.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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