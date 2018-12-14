Футбол
Роналду пропустит один из ближайших матчей «Юве»
Роналду пропустит один из ближайших матчей «Юве»NewInform12:19
Главный тренер туринского футбольного клуба «Ювентус» Массимилиано Аллегри сообщил, что португальский форвард команды Криштиану Роналду пропустит один из ближайших матчей чемпионата Италии.
NewInform12:19
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