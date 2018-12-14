Футбол

Роналду пропустит один из ближайших матчей «Юве»
NewInform
12:19

Главный тренер туринского футбольного клуба «Ювентус» Массимилиано Аллегри сообщил, что португальский форвард команды Криштиану Роналду пропустит один из ближайших матчей чемпионата Италии.
NewInform12:19

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Нани: мы с Роналду будем друзьями всю жизнь, даже после завершения карьеры

Чемпионат15:25

Роналду пропустит один из ближайших матчей «Юве»

NewInform12:19

Аллегри: «Роналду не сыграет в одном из ближайших матчей „Ювентуса“»

Евро-футбол.ру12:10

Роналду не сыграет в одном из ближайших матчей «Ювентуса»

LiveSport.ru13:10

Роналду получит отдых в одном из ближайших матчей «Ювентуса»

Sports.ru12:14

Канселу будет прооперирован, Роналду пропустит один из ближайших матчей «Ювентуса»

Sport24.ru11:15
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УЕФА оштрафовал ЦСКА и «Спартак»

"Спартак" оштрафуют на 55 тысяч евро за использование фанатами пиротехники и бросание посторонних предметов во время домашнего матча против "Рейнджерс" и за то, что болельщик выбежал на поле на игре против "Рапида".
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Перес попросил Солари урегулировать отношения с Иско

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BBC второй год подряд признал Салаха лучшим игроком Африки

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах признан информационным холдингом ВВС лучшим футболистом Африки в 2018 году.
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Сборная России начнет отбор на Евро матчами в Брюсселе и Астане

Первый матч квалификации пройдет 21 марта 2019 года со сборной Бельгии. Встреча состоится на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе.
Обновлено в 13:59
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Ройс стал лучшим игроком ноября в Бундеслиге

Нападающий "Боруссии" из Дортмунда Марко Ройс стал лучшим игроком ноября в немецкой Бундеслиге.
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в преддверии матча с «Эвертоном» рассказал о состоянии полузащитника Кевина Де Брюйне и форварда Серхио Агуэро.
Обновлено в 10:35
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Солари назвал матч с ЦСКА полезным для «Реала»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари высказался о домашнем поражении от ЦСКА (0:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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У президента "Милана" Паоло Скарони украли 10 тысяч евро, информирует Football Italia.
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Анри: «Матч в Лионе будет очень сложным»

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри поделился ожиданиями от предстоящей выездной встречи с "Лионом" в чемпионате Франции.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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