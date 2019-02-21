Футбол

Роналду прокомментировал поражение от «Атлетико» в стиле МоуриньюРИА Новости 00:57

Атлетико — Ювентус
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
Диего Коста
8′
Томас Парти
45′+3′
55′
Алекс Сандро
Диего Коста
Альваро Мората
58′
Томас Парти
Тома Лемар
61′
Коке
Анхель Корреа
67′
72′
Миралем Пьянич
Эмре Джан
Хосе Мария Хименес
78′
80′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
Диего Годин
83′
84′
Блез Матюиди
Жоау Канселу
Антуан Гризманн
89′
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после поражения от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов не захотел общаться с представителями прессы. Проходя мимо журналистов в микст-зоне, португалец на просьбу ответить на несколько вопросов вспомнил, сколько кубков Лиги чемпионов он выиграл.
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