Роналду прокомментировал поражение от «Атлетико» в стиле МоуриньюРИА Новости 00:57

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после поражения от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов не захотел общаться с представителями прессы. Проходя мимо журналистов в микст-зоне, португалец на просьбу ответить на несколько вопросов вспомнил, сколько кубков Лиги чемпионов он выиграл.

Роналду прокомментировал поражение от «Атлетико» в стиле Моуринью

Политика Путин потребовал пересчитать индексацию доплат к пенсиям Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что несправедливость при установлении доплат к пенсиям необходимо устранить.

Происшествия Двоим топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение Топ-менеджерам инвестиционной компании Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину сегодня, 20 февраля, предъявлено обвинение, рассказал РБК представитель адвокат господина Зюзина Алексей Лежников.

Политика Госдума рассмотрит предложение о передаче пенсий по наследству Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект об изменении закона о страховых пенсиях, который предполагает появление механизма наследования пенсионных выплат, передает РИА "Новости".

Экономика Россиян предупредили о грядущем дефиците молочных продуктов Ритейлеры предупреждают о возможных перебоях с поставками молочных продуктов из-за нового порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов и включениях их в систему "Меркурий".

Политика Госдума приняла закон о паллиативной помощи В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил как можно скорее завершить работу над законопроектом о паллиативной помощи — сегодня закон принят в третьем чтении, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Происшествия Националист Демушкин освобожден из колонии досрочно Националист Дмитрий Демушкин досрочно вышел из колонии, такое решение принял суд Владимирской области, передает РИА Новости.

Происшествия Названа основная причина смерти мужчин в России От внешних причин (несчастные случаи, нападения, ДТП и другие) скончались 86,9 тыс. мужчин, на третьем месте — смертность от новообразований (42 тыс.).

Общество «Эппл Рус» выплатит 450 тысяч рублей владельцам неисправных айфонов Пресненский суд Москвы взыскал с "Эппл Рус" 450 тысяч рублей в пользу владельцев айфонов, которые перестали работать раньше положенного срока службы, который составляет пять лет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Транспорт Интервалы движения поездов увеличены на Кольцевой линии метро в Москве Интервалы движения поездов незначительно увеличены на Кольцевой линии метро в Москве против часовой стрелки.

Происшествия ФСБ раскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ за неделю до арестов по делу Арашуковых передала в Следственный комитет справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе.

Политика Глава МИД Украины заявил, что Крым стал более «украинским» Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем фейсбуке, что с момента присоединения Крыма к России полуостров стал более "украинским".

Политика Путин пообещал США зеркальные меры в случае размещения ракет в Европе По словам российского президента, Россия не собирается этого делать, но при этом примет "зеркальные и асимметричные" меры в случае размещения ракет в Европе со стороны США.

Происшествия В Алтайском крае солдат-контрактник попал под танк Военнослужащий, проходивший службу по контракту в Алтайском крае, попал под танк и погиб. По факту ЧП идет следствие, сообщает ТАСС.

Транспорт Определены нормы труда и отдыха для российских водителей Правила дорожного движения в России дополнят разделом «Нормы времени управления транспортным средством и отдыха», передает «Коммерсантъ».

Происшествия Задержанного за драку у кафе «Неолит» блогера подозревают в терроризме Сотрудники Федеральной службы безопасности допросили в качестве подозреваемого в террористической деятельности блогера Алибека Мирзеханова, задержанного ранее по подозрению в причастности к массовой драке около одного из столичных кафе.

Политика Путин указал Федеральному собранию на выход Президент России Владимир Путин призвал чиновников, которые не способны работать в высоком темпе, покинуть свои должности.

Политика Бывший генсек НАТО предрек Белоруссии войну Если Минск не начнет проводить реформы, Белоруссию ожидает война, так как Россия «хочет присоединить» эту страну, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Общество В России может появиться реестр игроманов В России может появиться единый перечень граждан с игровой зависимостью. Такой законопроект разрабатывает министерство финансов.

Армия и оружие WP узнала об отказе коалиции оставаться в Сирии после ухода США Ближайшие союзники США отклонили просьбу администрации Дональда Трампа остаться в Сирии после вывода оттуда американских военнослужащих.

Общество Кошка и наследница Лагерфельда сделала заявление Бирманская кошка по кличке Шупетт, которая была любимым питомцем умершего кутюрье Карла Лагерфельда, рассказала, как будет жить дальше.

Экономика ЦБ хочет ограничить доступ граждан к рынку форекс ЦБ считает необходимым ограничить доступ к рынку форекс неквалифицированным инвесторам, сообщил зампред регулятора Владимир Чистюхин в интервью ТАСС.

Энергетика «Газпром нефть» передала Лахта-центр новому владельцу "Газпром нефть" в начале 2019 года передала многофункциональный общественно-деловой комплекс "Лахта центр" новому владельцу, говорится в отчетности компании по МСФО за четвертый квартал 2018 года.

Кино Участники SERB сорвали показ фильма «Праздник» в «Мемориале» В Москве боевики SERB сорвали показ фильма режиссера Алексея Красовского "Праздник", который проводился в "Международном Мемориале".

Спорт Супруга Кокорина рассказала о влиянии СИЗО на мужа Нападающий российского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, находящийся с октября 2018 года в СИЗО «Бутырка» за драку в центре Москвы, повзрослел и осознал многие ошибки, рассказала супруга спортсмена Дарья Валитова.