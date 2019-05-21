Футбол

Роналду прокомментировал полученную награду лучшему футболисту Серии АГазета.Ru вчера в 21:41

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался относительно полученной награды лучшему футболисту сезона-2018/2019 в чемпионате Италии, передает "Советский спорт". 34-летний португальский игрок перебрался в "Ювентус" летом прошлого года из мадридского "Реала".
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Роналду прокомментировал полученную награду лучшему футболисту Серии А

Газета.Ruвчера в 21:41

Криштиану Роналду: «Лучший игрок в Англии, Испании и Италии. Достижения не имеют границ, пока жива мечта»

Sportbox.RUвчера в 19:11

Криштиану Роналду: «Лучший игрок в Англии, Испании и Италии. Достижения не имеют границ, пока жива мечта»

Матч ТВвчера в 19:11

Роналду: лучший игрок в Англии, Испании и Италии. Достижениям нет предела

Чемпионатвчера в 18:28

Роналду – о награде лучшему игроку Серии А: «Достижениям нет предела, пока жива мечта!»

Бомбардир.рувчера в 18:07

Роналду о трофеях: «Чемпион и лучший игрок Англии, Испании и Италии. Нет пределов достижениям, пока жива мечта»

Sports.ruвчера в 17:41

Криштиану Роналду отметил восьмой чемпионский титул «Ювентуса» подряд (фото)

Советский спортвчера в 13:36
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали, чем кормят солдат

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 01:06
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Наука

Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника

Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

Прокуратура начала проверку после пожара в кемеровском автоцентре

Проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности организована прокуратурой Кемеровской области после пожара в крупном автоцентре в столице Кузбасса.
Обновлено в 03:04
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Кино

Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься с бывшим возлюбленным

Исполнительница роли Серсеи Ланнистер Лина Хиди отказывалась сниматься в одних сценах с Джеромом Флинном, сыгравшим наемника Бронна в сериале "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:40
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

В Ростовской области задержали замгубернатора по ЖКХ, сообщил источник

Правоохранители задержали во вторник заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша по делу в отношении бывшего министра строительства региона, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:56
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

Обновлено в 00:42
Политика

В Абхазии оппозиция блокирует посты ДПС на республиканской трассе

Обновлено в 02:24
Политика

На Украине начала работу экспертная миссия МВФ

Экспертная миссия Международного валютного фонда во вторник начала свою работу на Украине, передает агентство УНН со ссылкой на представительство миссии.
Обновлено в 02:57
Футбол

Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 млн евро

Защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 21:56
Музыка

Полина Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на проекте «Голос. Дети»

Певица подытожила, что в данном скандале нет вины Микеллы, в связи с чем, стоит прекратить нападки на ребенка.
Обновлено в 03:50
Общество

В Екатеринбурге демонтируют забор на месте строительства собора

Забор на месте строительства собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга демонтируют.
Обновлено вчера в 10:55
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 02:50
Финансы

Курс рубля вырос к доллару и евро

Доллар опустился на 17,08 коп. по сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня.
Обновлено вчера в 05:10
Политика

Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты

Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Политика

Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду

Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 19:32
Хоккей

Швеция с трудом обыграла Латвию накануне матча с Россией

Обновлено вчера в 13:23
Экономика

Ford сокращает 10% работников по всему миру

Компания Ford Motor объявила о сокращении 10% наемных работников по всему миру, 20 мая передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 03:30
Наука

Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания

Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено вчера в 08:17
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Политика

Администрация США собралась ввести санкции против «Северного потока-2»

Ранее Перри уже заявлял, что в Вашингтоне допускают введение санкций против проекта этого газопровода.
Обновлено в 03:21
Кино

В Китае не показали финал «Игры престолов»

Телекоммуникационная компания Tencent, являющаяся эксклюзивным поставщиком контента телеканала HBO в Китае, не показала финал сериала «Игра престолов» из-за торговых разногласий Китая с США, сообщает Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 12:12
Здоровье

У двух южно-сахалинских школьниц подозревают корь

В Южно-Сахалинске выявлены два случая подозрения на корь.
Обновлено в 02:04
Политика

«Украина не переживет Порошенко-2»: глава Крыма о Зеленском

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского ужесточить санкции против России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:50
Политика

Порошенко переехал из администрации президента

В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 16:04
Общество

Экоактивисты: около летней резиденции патриарха Кирилла вырублены краснокнижные сосны

Обновлено вчера в 20:58
Происшествия

В отеле Хургады скончался 4-летний ребенок из России

В связи с трагедией Генконсульство РФ настоятельно попросило российских туроператоров не направлять клиентов в отель Alibaba Beach Resort в Хургаде вплоть до окончания расследования по делу об отравлениях клиентов этой гостиницы, в том числе с летальным исходом.
Обновлено в 01:59
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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