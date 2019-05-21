Футбол

Роналду прокомментировал полученную награду лучшему футболисту Серии АГазета.Ru 21:41

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался относительно полученной награды лучшему футболисту сезона-2018/2019 в чемпионате Италии, передает "Советский спорт". 34-летний португальский игрок перебрался в "Ювентус" летом прошлого года из мадридского "Реала".
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