Футбол

Роналду прокомментировал чемпионство в Серии АNews.ru 01:57

Очень счастлив выиграть второй трофей с «Юве» и моё первое чемпионство в Серии А, — написал футболист в своем Instаgram. Туринский клуб по итогам сезона-2018/19 выиграл Суперкубок и чемпионат Италии.
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Роналду прокомментировал чемпионство в Серии А

News.ru01:57

Криштиану Роналду: «Счастлив выиграть второй трофей с „Ювентусом“»

Матч ТВвчера в 23:33

Криштиану Роналду: «Счастлив выиграть второй трофей с „Ювентусом“»

Sportbox.RUвчера в 23:33
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Происшествия

Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Политика

Соратника Порошенко увезли с инаугурации Зеленского на скорой

Как соратник Порошенко чувствует себя сейчас, пока не известно.
Обновлено в 06:21
Политика

Зеленский во время инаугурации заговорил по-русски

Во время инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский сказал несколько предложений на русском языке, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:34
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика

Зеленский заявил о желании прекратить огонь в Донбассе

Новый президент Украины Владимир Зеленский назвал своей приоритетной задачей прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 04:37
Политика

Порошенко проводит совещание по итогам выступления Зеленского

Экс-глава Украины Петр Порошенко срочно пригласил на встречу премьера Владимира Гройсмана и главу Рады Андрея Парубиа.
Обновлено в 04:50
Происшествия

В Москве проверят восемь школ и колледж после звонков о минировании

Обновлено в 06:34
Авто

Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей

Обновлено вчера в 04:39
Происшествия

Уголовное дело о застройке озера Увильды передано в суд

На скамье подсудимых могут оказаться несколько бывших высокопоставленных чиновников Челябинской области В Челябинске завершено расследование уголовного дела о застройке озера Увильды.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Джулиана Ассанжа

Заместитель главного прокурора Швеции Ева-Мари Перссон направила в суд города Уппсала запрос на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:13
Футбол

Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком

Обновлено в 05:36
Политика

Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского

Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Общество

Памятник Ленину в Екатеринбурге отмыли от надписей про Москву и Путина

В Екатеринбурге сегодня, 20 мая, на постаменте памятника Ленину на площади 1905 года появились оскорбительные надписи про Путина и Москву.
Обновлено в 06:20
Происшествия

МВД предлагает конфисковать автомобили у пьяных водителей

«В правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения», – отметили в МВД.
Обновлено в 07:42
Экономика

Счетная палата раскритиковала расходование средств на нацпроекты

Освоение финансовых средств по шести нацпроектам и комплексному плану развития инфраструктуры находится на уровне менее 10%, говорится в докладе Счетной палаты.
Обновлено вчера в 17:00
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами

Обновлено в 06:57
Политика

Зеленский принял глав и послов иностранных государств

Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес

Бари Алибасов ответил на слухи о расставании с Федосеевой-Шукшиной

После свадьбы продюсера и композитора Бари Алибасова с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, состоявшейся в 2018 году, в прессе не стихают слухи о том, что в отношениях супругов все вовсе не так гладко.
Обновлено в 07:14
Политика

Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией

Обновлено в 05:23
Авто

Skoda показала обновленный Superb на видео

Skoda опубликовала новый тизерный видеоролик обновленного Superb. Судя по нему, впервые модель получит вседорожную модификацию Scout.
Обновлено в 04:03
Музыка

Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»

Обновлено 18 мая в 19:03
Транспорт

С 1 июня закроют движение по Макаровскому мосту

С 1 июня в Екатеринбурге закроют движение по Макаровскому мосту, а точнее по улице Челюскинцев (от улицы Бориса Ельцина до улицы Николая Никонова).
Обновлено в 03:59
Авто

Volkswagen выпустит для рынка США новый кроссовер Tarek

Новинка получит название Tarek и как выяснилось это будет не абсолютная новинке, а всего лишь адаптированная под рынок США версия автомобиля Tharu.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия

В Томске загорелась пилорама на площади две тысячи квадратных метров

В Томске почти три часа не могут потушить пожар на пилораме площадью две тысячи квадратных метров.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав

Обновлено вчера в 08:20
Происшествия

Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России

Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Авто

Bugatti хочет выпустить электрокар

Ссылаясь на историю выпуска продукции Bugatti, Винкельманн сказал, что в настоящее время он рассматривает новую модель как очень быстрый, но, в отличие от Chiron, созданный для повседневного использования.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей

Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
Обновлено в 06:18
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Общество

Из-за мощного циклона остались без света 25 муниципалитетов Приморья

Энергетики Приморского края восстанавливают электроснабжение 25 населенных пунктов Приморья, которые остались без электроснабжения из-за ливней и штормового ветра, вызванных мощным циклоном, прошедшим в крае.
Обновлено в 02:25
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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