Футбол
Роналду прокомментировал чемпионство в Серии АNews.ru 01:57
Очень счастлив выиграть второй трофей с «Юве» и моё первое чемпионство в Серии А, — написал футболист в своем Instаgram. Туринский клуб по итогам сезона-2018/19 выиграл Суперкубок и чемпионат Италии.
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Происшествия
Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Политика
Соратника Порошенко увезли с инаугурации Зеленского на скорой
Как соратник Порошенко чувствует себя сейчас, пока не известно.
Обновлено в 06:21
Политика
Зеленский во время инаугурации заговорил по-русски
Во время инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский сказал несколько предложений на русском языке, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:34
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика
Зеленский заявил о желании прекратить огонь в Донбассе
Новый президент Украины Владимир Зеленский назвал своей приоритетной задачей прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 04:37
Политика
Порошенко проводит совещание по итогам выступления Зеленского
Экс-глава Украины Петр Порошенко срочно пригласил на встречу премьера Владимира Гройсмана и главу Рады Андрея Парубиа.
Обновлено в 04:50
Авто
Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей
Обновлено вчера в 04:39
Происшествия
Уголовное дело о застройке озера Увильды передано в суд
На скамье подсудимых могут оказаться несколько бывших высокопоставленных чиновников Челябинской области В Челябинске завершено расследование уголовного дела о застройке озера Увильды.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Джулиана Ассанжа
Заместитель главного прокурора Швеции Ева-Мари Перссон направила в суд города Уппсала запрос на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:13
Футбол
Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком
Обновлено в 05:36
Политика
Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского
Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Общество
Памятник Ленину в Екатеринбурге отмыли от надписей про Москву и Путина
В Екатеринбурге сегодня, 20 мая, на постаменте памятника Ленину на площади 1905 года появились оскорбительные надписи про Путина и Москву.
Обновлено в 06:20
Происшествия
МВД предлагает конфисковать автомобили у пьяных водителей
«В правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения», – отметили в МВД.
Обновлено в 07:42
Экономика
Счетная палата раскритиковала расходование средств на нацпроекты
Освоение финансовых средств по шести нацпроектам и комплексному плану развития инфраструктуры находится на уровне менее 10%, говорится в докладе Счетной палаты.
Обновлено вчера в 17:00
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами
Обновлено в 06:57
Политика
Зеленский принял глав и послов иностранных государств
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Бари Алибасов ответил на слухи о расставании с Федосеевой-Шукшиной
После свадьбы продюсера и композитора Бари Алибасова с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, состоявшейся в 2018 году, в прессе не стихают слухи о том, что в отношениях супругов все вовсе не так гладко.
Обновлено в 07:14
Политика
Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией
Обновлено в 05:23
Авто
Skoda показала обновленный Superb на видео
Skoda опубликовала новый тизерный видеоролик обновленного Superb. Судя по нему, впервые модель получит вседорожную модификацию Scout.
Обновлено в 04:03
Музыка
Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»
Обновлено 18 мая в 19:03
Транспорт
С 1 июня закроют движение по Макаровскому мосту
С 1 июня в Екатеринбурге закроют движение по Макаровскому мосту, а точнее по улице Челюскинцев (от улицы Бориса Ельцина до улицы Николая Никонова).
Обновлено в 03:59
Авто
Volkswagen выпустит для рынка США новый кроссовер Tarek
Новинка получит название Tarek и как выяснилось это будет не абсолютная новинке, а всего лишь адаптированная под рынок США версия автомобиля Tharu.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
В Томске загорелась пилорама на площади две тысячи квадратных метров
В Томске почти три часа не могут потушить пожар на пилораме площадью две тысячи квадратных метров.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России
Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Авто
Bugatti хочет выпустить электрокар
Ссылаясь на историю выпуска продукции Bugatti, Винкельманн сказал, что в настоящее время он рассматривает новую модель как очень быстрый, но, в отличие от Chiron, созданный для повседневного использования.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей
Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
Обновлено в 06:18
Общество
Из-за мощного циклона остались без света 25 муниципалитетов Приморья
Энергетики Приморского края восстанавливают электроснабжение 25 населенных пунктов Приморья, которые остались без электроснабжения из-за ливней и штормового ветра, вызванных мощным циклоном, прошедшим в крае.
Обновлено в 02:25