Футбол

Роналду пройдет обследование из-за травмы лодыжкиSport24.ru 12:39

Как отмечается пресс-служба «Ювентуса», на последней тренировке Роналду и Дуглас Коста занимались по индивидуальной программе из-за травм, полученных в игре против «Болоньи» (1:0) 24 февраля. Новое медицинское обследование игроки пройдут сегодня вечером или завтра утром.
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Роналду пройдет медобследование в связи с ушибом лодыжки

РИА Новости13:45

Роналду пройдёт медобследование в связи с травмой голеностопа

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Роналду пройдет обследование из-за травмы лодыжки

Sport24.ru12:39

Роналду пройдет обследование поврежденной лодыжки

Советский спорт12:47

Роналду получил травму голеностопа и занимается индивидуально

Спорт-Экспресс12:47

Роналду пройдет обследование в связи с повреждением

Soccer.ru12:49

Роналду тренировался индивидуально из-за травмы голеностопа. Обследование – завтра

Sports.ru12:31
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Армия и оружие

Пакистанский истребитель сбит индийскими ВВС

Обновлено в 02:54
Происшествия

Причиной трагедии на вокзале в Каире стала ссора двух машинистов

Обновлено в 13:55
Происшествия

Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга

Обновлено в 08:29
Происшествия

Минкульт выявил нарушения в системах безопасности крупнейших музеев

«Комиссия проверила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, деятельность собственных служб безопасности, оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда РФ и их функционирование Выявленное — результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии»,— сообщили в ведомстве.
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СК просит арестовать двух новых фигурантов по газовому делу Арашуковых

В СК пояснили, что указания о том, с кого сколько денег взять и кому сколько газа "выдать" Борсов получал от Рауля Арашукова - советника гендиректора компании "Газпром-Межрегионгаз" (отец сенатора Рауфа Арашукова).
Обновлено в 10:32
Спорт

Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Обновлено в 07:34
Музыка

Украина отказалась от участия в «Евровидении» после череды скандалов

Напомним, целых четыре возможных представителя Украины на "Евровидение" один за другим отказались от участия в конкурсе.
Обновлено в 13:05
Политика

В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева

В Германии начался судебный процесс по делу Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева.
Обновлено в 11:22
Происшествия

В Ростовской области полицейские подрались с крымскими чиновниками

Обновлено в 11:15
Политика

Организаторы Евровидения ответили на отказ Украины от конкурса

В Европейском вещательном союзе (EBU) ответили на отказ Украины выступать на "Евровидении-2019". Об этом говорится на сайте конкурса.
Обновлено в 13:47
Политика

Грызлов предупредил о Донбассе на грани «масштабных боевых действий»

Киев перед президентскими выборами на Украине намеренно усложняет обстановку в Донбассе, сообщил журналистам по итогам заседания ОБСЕ полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов.
Обновлено в 14:19
Политика

Путин вручил звезду Героя России захватившему «Стингер» в Афганистане

Президент Владимир Путин вручил звезду Героя России Владимиру Ковтуну, который участвовал в спецоперации в Афганистане по захвату ракетного комплекса США «Стингер».
Обновлено в 13:36
Происшествия

Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова

Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Московский школьник спас жизнь человеку на борту самолета

Учащийся медицинского класса одной из московских школ спас жизнь мужчине на борту самолета, сообщили агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Обновлено в 09:20
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на сумму около 22,5 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 22,493 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 09:32
Происшествия

В центре Курска столкнулись два БТР и четыре легковых автомобиля

В центре Курска четыре легковых автомобиля столкнулись с двумя бронетранспортерами, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 13:10
Политика

Экс-адвокат Трампа усомнился в существовании видеокомпромата на него

Адвокат Майкл Коэн, ранее представлявший интересы президента США Дональда Трампа, не знает о существовании компромата на главу государства, в том числе на видео.
Обновлено в 13:31
Теннис

Мария Шарапова снялась с третьего турнира подряд из-за травмы

Обновлено в 14:00
Спорт

Александр Бессмертных завоевал серебро на 15 км ЧМ по лыжам

Обновлено в 09:29
Футбол

Названы составы на матч Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной»

Стали известны составы на ответный полуфинальный матч Кубка Испании по футболу между мадридским "Реалом" и "Барселоной".
Обновлено в 14:22
Армия и оружие

Путин заявил о намерении укреплять армию и флот

Обновлено в 12:52
Энергетика

Экспорт венесуэльской нефти в США за неделю снизился втрое

В годовом выражении к 22 февраля экспорт сократился вдвое – годом ранее закупки нефти в Венесуэле составляли 439 тыс. баррелей в сутки, передает РИА «Новости».
Обновлено в 13:39
Футбол

Кепа остался в запасе «Челси» на матч с «Тоттенхэмом»

Голкипер Кепа Аррисабалага, который в финальном матче Кубка английской лиги против «Манчестер Сити» отказался уходить на замену, остался в запасе.
Обновлено в 14:18
Политика

Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России

Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.
Обновлено в 03:18
Политика

Названы темы переговоров Лаврова с вице-президентом Венесуэлы

Глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса рассказал, о чем будут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с венесуэльским вице-президентом Делси Родригесом.
Обновлено в 14:14
Хоккей

Эксперт прокомментировал итоги первых матчей Кубка Гагарина

Стартовал первый раунд розыгрыша Кубка Гагарина, и сенсации не заставили себя ждать. Главная из них — победа «Спартака» над СКА.
Обновлено в 10:53
Общество

Россияне больше всего обеспокоены ростом цен и безработицей

По данным опроса «Левада-центра», у 62% россиян вызывает тревогу ситуация с ростом цен в стране.
Обновлено в 01:03
Политика

Крым ответил на планы сделать его украинской «курортной жемчужиной»

Обновлено в 14:22
Политика

Обнародовано неопубликованное при жизни Малашенко интервью

Издание The Bell обнародовало интервью с сооснователем НТВ Игорем Малашенко, которое не публиковалось при его жизни.
Обновлено в 10:49
Происшествия

В Краснодаре осудили спровоцировавшую мужа на убийство женщину

Осенью 2017 года в Краснодаре по подозрению в убийстве задержали и арестовали супругов Бакшеевых.
Обновлено в 11:28
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, полузащитник, выступающий в туринском «Ювентусе» и за сборную Бразилии.
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