Футбол
Роналду проиграл журналу в судеGreatLove 11:00
Криштиану Роналду проиграл суд газете Der Spiegel. Это произошло после того, как португальский футболист подал в суд на журнал, после того как тот расследовал его финансовые махинации.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 23:44, Ашберн
Происшествия
Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле
Обновлено в 20:05
Происшествия
Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено вчера в 12:56
Общество
Голикова: Маткапитал в России могут начать давать за первого ребенка
Вице-премьер добавила, что среди новых мер поддержки российских семей в правительстве обсуждают идею назначать материнский капитал после рождения первенца, а не второго и последующего детей.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Политика
Байден отреагировал на опубликованное Трампом шуточное видео
Бывший вице-президент Джо Байден отреагировал на шуточное видео, которое опубликовал американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Обновлено в 22:43
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на бирже NASDAQ потерял $1,1 млрд из-за падения акций Tesla на 11%, пишет Bloomberg.
Обновлено в 22:41
Происшествия
В Новокузнецке пьяный посетитель бара обезвредил дебоширов с ножом
За бармена заступился посетитель бара, сидевший за соседним столом.
Обновлено в 07:00
Политика
«Военторг» запустил в продажу «куртку как у Путина»
Компания "Военторг" запустила в продажу демисезонную ветровку, в которой президент России Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Военторга".
Обновлено в 07:27
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Кино
Скоропостижно скончался известный актёр Алексей Булдаков
Обновлено в 23:34
Политика
США подготовили «ответ» на присутствие российских военных в Венесуэле
Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Россия заплатит «высокую цену» за поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 18:34
Политика
Порошенко призвал Зеленского быть мужиком
Петр Порошенко призвал своего конкурента Зеленского не бояться дебатов. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено в 23:32
Экономика
Госдума одобрила законопроект о крабовых аукционах в первом чтении
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о крабовых аукционах.
Обновлено в 19:20
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено в 18:40
Общество
На ВИЗе с улиц вывезли киоски, в которых торговали фейерверками, шаурмой и тортами
В списке объектов, которые вывезли с улиц Екатеринбурга, — 15 киосков.
Обновлено в 22:39
Армия и оружие
Истребители ВВС Британии сопроводили российские бомбардировщики Ту-160
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
Американец попал за решетку за жестокость к рыбе
В офисе шерифа отметили, что мужчина стал первым жителем округа, которого уличили в жестокости к рыбе.
Обновлено в 13:59
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Иркутской области загорелась школа
Обновлено в 23:08
Футбол
«ПСЖ» хочет переманить де Хеа у «Манчестер Юнайтед»
Французский "ПСЖ" согласен удовлетворить финансовые потребности голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:11
Финансы
ЦБ зафиксировал рекордное с июня снижение доходности вкладов
Средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших банков России в конце марта снизилась до 7,53% годовых с рекордных за два года 7,72%, следует из статистики Банка России.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Политика
В Госдуме потребовали от Apple определиться с принадлежностью Крыма
Депутаты Госдумы обратили внимание на некорректное отображение границ России на картах для iOS, а именно территории Крыма.
Обновлено в 21:02
Гаджеты
Названы российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7
Компания Xiaomi официально представила в России два новых смартфона — флагман Mi 9 и бюджетную модель Redmi 7. Версия с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ стоит 34 990 рублей, за версию 6 Гб + 128 Гб покупатель заплатит 37 990 рублей.
Обновлено в 23:07
Экономика
Причины отказа должников возвращать кредиты назвали коллекторы
47% должников назвали финансовые трудности главной причиной отказа возвращать деньги. 30% сказали о снижении своих доходов.
Обновлено в 04:43
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено в 04:36
Общество
Почему произошла авария в Тушинском тоннеле
Тоннель строился в 1999–2000 годах открытым способом, то есть участок канала был срыт, под ним был вырыт тоннель, после чего он был помещен в бетонную капсулу и засыпан песчано-гравийной смесью с глиняным противофильтрационным экраном.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие
Ливийский маршал объявил о наступлении на Триполи
Обновлено в 12:17