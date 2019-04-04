Футбол

Роналду проиграл журналу в судеGreatLove 11:00

Криштиану Роналду проиграл суд газете Der Spiegel. Это произошло после того, как португальский футболист подал в суд на журнал, после того как тот расследовал его финансовые махинации.
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Der Spiegel получил право на публикацию компромата на Роналду

RT на русском18:33

Роналду проиграл суд немецкой газете, сообщившей об уклонении игрока от налогов

Чемпионат11:51

Роналду проиграл судебный процесс против немецкого еженедельника

Газета.Ru09:21

СМИ: Роналду проиграл судебное дело немецкому журналу

Soccer.ru10:42

Роналду проиграл суд немецкому журналу, который рассказал о налоговых махинациях футболиста

Sport24.ru09:57

Роналду проиграл суд Der Spiegel. Журнал писал о его методах уклонениях от уплаты налогов

Sports.ru12:40

Криштиану Роналду проиграл суд немецкому журналу

Спорт-Экспресс10:42
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Происшествия

Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле

Обновлено в 20:05
Происшествия

Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено вчера в 12:56
Общество

Голикова: Маткапитал в России могут начать давать за первого ребенка

Вице-премьер добавила, что среди новых мер поддержки российских семей в правительстве обсуждают идею назначать материнский капитал после рождения первенца, а не второго и последующего детей.
Обновлено вчера в 18:07
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено в 18:50
Политика

Байден отреагировал на опубликованное Трампом шуточное видео

Бывший вице-президент Джо Байден отреагировал на шуточное видео, которое опубликовал американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Обновлено в 22:43
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на бирже NASDAQ потерял $1,1 млрд из-за падения акций Tesla на 11%, пишет Bloomberg.
Обновлено в 22:41
Происшествия

В Новокузнецке пьяный посетитель бара обезвредил дебоширов с ножом

За бармена заступился посетитель бара, сидевший за соседним столом.
Обновлено в 07:00
Политика

«Военторг» запустил в продажу «куртку как у Путина»

Компания "Военторг" запустила в продажу демисезонную ветровку, в которой президент России Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Военторга".
Обновлено в 07:27
Театры

Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Кино

Скоропостижно скончался известный актёр Алексей Булдаков

Обновлено в 23:34
Политика

США подготовили «ответ» на присутствие российских военных в Венесуэле

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Россия заплатит «высокую цену» за поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 18:34
Политика

Порошенко призвал Зеленского быть мужиком

Петр Порошенко призвал своего конкурента Зеленского не бояться дебатов. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено в 23:32
Экономика

Госдума одобрила законопроект о крабовых аукционах в первом чтении

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о крабовых аукционах.
Обновлено в 19:20
Политика

России задали вопросы о сбитом «Боинге»

В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено в 18:40
Общество

На ВИЗе с улиц вывезли киоски, в которых торговали фейерверками, шаурмой и тортами

В списке объектов, которые вывезли с улиц Екатеринбурга, — 15 киосков.
Обновлено в 22:39
Армия и оружие

Истребители ВВС Британии сопроводили российские бомбардировщики Ту-160

Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

Американец попал за решетку за жестокость к рыбе

В офисе шерифа отметили, что мужчина стал первым жителем округа, которого уличили в жестокости к рыбе.
Обновлено в 13:59
Политика

Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения

В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
Обновлено в 06:57
Происшествия

В Иркутской области загорелась школа

Обновлено в 23:08
Футбол

«ПСЖ» хочет переманить де Хеа у «Манчестер Юнайтед»

Французский "ПСЖ" согласен удовлетворить финансовые потребности голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:11
Финансы

ЦБ зафиксировал рекордное с июня снижение доходности вкладов

Средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших банков России в конце марта снизилась до 7,53% годовых с рекордных за два года 7,72%, следует из статистики Банка России.
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Политика

В Госдуме потребовали от Apple определиться с принадлежностью Крыма

Депутаты Госдумы обратили внимание на некорректное отображение границ России на картах для iOS, а именно территории Крыма.
Обновлено в 21:02
Гаджеты

Названы российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7

Компания Xiaomi официально представила в России два новых смартфона — флагман Mi 9 и бюджетную модель Redmi 7. Версия с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ стоит 34 990 рублей, за версию 6 Гб + 128 Гб покупатель заплатит 37 990 рублей.
Обновлено в 23:07
Экономика

Причины отказа должников возвращать кредиты назвали коллекторы

47% должников назвали финансовые трудности главной причиной отказа возвращать деньги. 30% сказали о снижении своих доходов.
Обновлено в 04:43
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Авто

Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей

Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено в 04:36
Общество

Почему произошла авария в Тушинском тоннеле

Тоннель строился в 1999–2000 годах открытым способом, то есть участок канала был срыт, под ним был вырыт тоннель, после чего он был помещен в бетонную капсулу и засыпан песчано-гравийной смесью с глиняным противофильтрационным экраном.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие

Ливийский маршал объявил о наступлении на Триполи

Обновлено в 12:17
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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