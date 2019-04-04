Футбол
Роналду проиграл суд журналистамNews.ru 10:20
Конфликт начался с того, что немецкое издание опубликовало данные о способах ухода от налогов, которые использовал Роналду. Спортсмен подал в суд на газету и пытался доказать, что опубликованные данные нарушают его права на неприкосновенность частной жизни.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
Футбол
Сборные России и Украины выступят в одной группе на Европейских играх
Сборные России и Украины по пляжному футболу попали в одну группу на вторых летних Европейских играх 2019 года в Минске.
Обновлено в 11:01
Политика
Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным
Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
Гаджеты
В смартфонах Xiaomi найдена опасная уязвимость
Было установлено, что благодаря уязвимости можно установить на смартфон различные приложения для вымогательства и слежки.
Обновлено в 12:46
Космос
Запуск ракеты «Союз» с космодрома Куру отложили на полчаса
Обновлено в 12:49
Происшествия
В Петербурге после акции с «надгробием» Путина задержаны два активиста
В Санкт-Петербурге после прошедшей накануне акции с установкой надгробия президента Владимира Путина сотрудники уголовного розыска задержали пресс-секретаря движения АгитРоссия Григория Кудрявцева и активиста Андрея Жексимбаева, пишет ОВД-Инфо .
Обновлено в 09:37
Политика
ЕС не признает решение о лишении Гуаидо парламентского иммунитета
ЕС не признает решение о снятии парламентского иммунитета с Хуана Гуаидо, это нарушает конституцию, говорится в распространенном в четверг заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
Обновлено в 04:54
Футбол
«Реал» договорился о переходе Рабьо из ПСЖ
Французский полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо продолжит карьеру в мадридском «Реале».
Обновлено в 06:37
Политика
Олег Говорун уходит из администрации президента
Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
Обновлено в 10:23
Политика
Зеленский назвал способы возвращения Донбасса в состав Украины
Юморист, основатель студии «Квартал 95» и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что знает, как победить в конфликте в Донбассе в случае избрания главой государства.
Обновлено в 04:19
Футбол
Андрей Федун: «Тот, кто хочет купить „Спартак“, должен готовить миллиард евро»
Инсайды "СЭ" Хотим постоянно выходить в четвертьфинал Лиги чемпионов – В одном из наших разговоров, который состоялся еще до мая 2017-го "Спартак", вы сказали, что стимул не продавать клуб заключается в том, чтобы красно-белые вновь стали чемпионами.
Обновлено в 12:00
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Общество
В Италии вернут определения «отец» и «мать» в удостоверения личности
Ранее в итальянских документах значилось понятие "родители" Определения "отец" и "мать" вернут в итальянские удостоверения личности для несовершеннолетних, пишет РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.
Обновлено в 09:37
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
Суд прекратил одно из дел об изнасилованиях в детдоме в Петербурге
Кировский районный суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении директора детского дома № 10 на улице Ивана Черных Натальи Федоровой.
Обновлено в 11:32
Кино
«Новых мутантов» покажут в кинотеатрах в 2019 году
Обновлено в 11:07
Энергетика
Армения попросила Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию АЭС
Армения просит Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию Армянской АЭС, сообщил начальник управления внешних связей министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Тигран Мелконян в четверг на 19-м заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.
Обновлено в 12:52
Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе
Петр Порошенко согласился провести дебаты с Владимиром Зеленским на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
В российских школах изменят меры безопасности
Заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин сообщил, что в ведомстве разработали новую систему мер по обеспечению безопасности в школах.
Обновлено в 11:31
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии
Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:48
Транспорт
В «Шереметьево» начали принимать электронные посадочные талоны
Аэропорт "Шереметьево" с четверга начал обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами на внутренних воздушных линиях.
Обновлено в 08:49
Происшествия
В кубанском вузе арестовали группу торговцев дипломами
"В марте 2019 года при получении 1 миллиона 800 тысяч рублей для зачисления в вуз и последующего получения диплома пятью гражданами одна из секретарей была задержана на рабочем месте сотрудниками управления ЭБ и ПК ГУ МВД России по краю", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:34
Общество
В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат
Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.
Обновлено в 11:25
Общество
Песков затруднился понять данные Росстата о бедных российских семьях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился прокомментировать и, как он сам выразился, понять данные Росстата о бедных гражданах страны.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
В Благовещенске врач «скорой» проверил состояние пациента ногой
Врач "скорой помощи" во время вызова проверил состояние пациента, дотронувшись до его головы ногой в ботинке.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Россия передала Израилю останки погибшего 37 лет назад солдата
Россия передала Израилю останки военнослужащего, пропавшего без вести в 1982 году.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Суд арестовал мэра Евпатории на два месяца
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне
Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Либо Турция, либо террористы: Анкара ответила США на ультиматум
Министр иностранных дел заявил, что С-400 «не будут интегрированы» в общую оборонительную структуру НАТО, но будет служить интересам собственной обороны Турции.
Обновлено в 09:19
Кино
В Нью-Йорке показали начало финального сезона «Игры престолов»
В США состоялась премьера первой серии последнего сезона популярного телевизионного сериала «Игра престолов», которая выйдет на экраны на канале HBO только 14 апреля.
Обновлено в 10:48