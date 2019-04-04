Футбол

Роналду проиграл журналу в судеGreatLove 11:00

Криштиану Роналду проиграл суд газете Der Spiegel. Это произошло после того, как португальский футболист подал в суд на журнал, после того как тот расследовал его финансовые махинации.
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Der Spiegel получил право на публикацию компромата на Роналду

RT на русском18:33

Роналду проиграл судебный процесс против немецкого еженедельника

Газета.Ru09:21

Криштиану Роналду проиграл суд немецкому журналу

Спорт-Экспресс10:42

СМИ: Роналду проиграл судебное дело немецкому журналу

Soccer.ru10:42

Роналду проиграл суд немецкому журналу, который рассказал о налоговых махинациях футболиста

Sport24.ru09:57

Роналду проиграл суд Der Spiegel. Журнал писал о его методах уклонениях от уплаты налогов

Sports.ru12:40

Роналду проиграл суд немецкой газете, сообщившей об уклонении игрока от налогов

Чемпионат11:51
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:17, Ашберн
Общество

Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире

Обновлено 02 апреля в 14:44
Кино

Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия

Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:06
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Брошенная беременная жена Новосельцева выступила в «Пусть говорят»

Обновлено в 13:40
Общество

Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах

Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
Обновлено вчера в 07:05
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Армия и оружие

Лондон запросил экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливии

Ситуация в Ливии стала причиной запроса Великобританией на проведение экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН.
Обновлено в 17:42
Политика

Путин пригласил президента Анголы в Сочи

Осенью в Сочи пройдет форум "Россия-Африка". Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с ангольским коллегой.
Обновлено в 08:52
Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Экономика

Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб

Министерство строит ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Новозеландскому стрелку предъявят 50 обвинений в убийстве

Гражданину Австралии Брендону Тарранту предъявят 50 обвинений в убийстве и 39 обвинений в покушении на убийство после стрельбы в двух мечетях новозеландского Крайстчерча.
Обновлено в 01:32
Наука

Наноматериалы придают растениям «супер» способности

Сегодня ученые сообщают о разработке растений, которые могут производить наноматериалы, называемые металлоорганическими каркасами (МОФ), и о применении МОФ в качестве покрытий для растений.
Обновлено вчера в 08:04
Авто

В России насчитали около 3 млн премиальных автомобилей

По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось 2,9 млн легковых автомобилей премиум-класса.
Обновлено в 03:52
Политика

Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей

В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:30
Общество

Сергей Галицкий назвал причины продажи торговой сети «Магнит»

В качестве третьей причины Галицкий назвал отношения с государственными органами.
Обновлено в 06:33
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Общество

Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой

Обновлено в 07:35
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено в 18:50
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено в 17:29
Кино

Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»

В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено в 18:02
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Зеленский предложил Тимошенко вести дебаты с Порошенко

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Шоу-бизнес

Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц

Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

Над Петербургом пролетел шведский военный самолет

Как сообщает Neva.Today, самолет пролетал над западными районами Ленинградской области, граничащими с Эстонией и Петербургом, а также близ границы с Финляндией.
Обновлено в 14:23
Политика

В США после заявлений Трампа рекордно подорожали авокадо

Американский лидер во вторник заявил о готовности полностью или частично закрыть границу с Мексикой Цены на авокадо в Соединенных Штатах Америки за день выросли на 34% после заявлений президента Дональда Трампа о готовности закрыть границу с Мексикой, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".
Обновлено в 07:07
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Автомобиль сбил ребенка в Зеленограде и скрылся с места ДТП

Автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнего в Зеленограде, после чего скрылся с места ДТП.
Обновлено в 15:23
Авто

Первый в России завод Mercedes-Benz откроет Владимир Путин

Первым с конвейера сойдет седан E-класса. Проектная мощность завода – 25 тысяч автомобилей в год.
Обновлено вчера в 01:57
Космос

Грузовой корабль «Прогресс» за рекордное время долетел до МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-11», который стартовал с космодрома Байконур, успешно пристыковался к Международной космической станции.
Обновлено в 11:59
Политика

Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону

Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
Обновлено в 17:13
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Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»

Обновлено вчера в 13:14
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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