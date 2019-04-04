Футбол
Роналду проиграл журналу в судеGreatLove 11:00
Криштиану Роналду проиграл суд газете Der Spiegel. Это произошло после того, как португальский футболист подал в суд на журнал, после того как тот расследовал его финансовые махинации.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:17, Ашберн
Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Обновлено 02 апреля в 14:44
Кино
Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия
Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:06
Общество
Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах
Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
Обновлено вчера в 07:05
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Армия и оружие
Лондон запросил экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливии
Ситуация в Ливии стала причиной запроса Великобританией на проведение экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН.
Обновлено в 17:42
Политика
Путин пригласил президента Анголы в Сочи
Осенью в Сочи пройдет форум "Россия-Африка". Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с ангольским коллегой.
Обновлено в 08:52
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Экономика
Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб
Министерство строит ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Новозеландскому стрелку предъявят 50 обвинений в убийстве
Гражданину Австралии Брендону Тарранту предъявят 50 обвинений в убийстве и 39 обвинений в покушении на убийство после стрельбы в двух мечетях новозеландского Крайстчерча.
Обновлено в 01:32
Наука
Наноматериалы придают растениям «супер» способности
Сегодня ученые сообщают о разработке растений, которые могут производить наноматериалы, называемые металлоорганическими каркасами (МОФ), и о применении МОФ в качестве покрытий для растений.
Обновлено вчера в 08:04
Авто
В России насчитали около 3 млн премиальных автомобилей
По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось 2,9 млн легковых автомобилей премиум-класса.
Обновлено в 03:52
Политика
Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей
В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:30
Общество
Сергей Галицкий назвал причины продажи торговой сети «Магнит»
В качестве третьей причины Галицкий назвал отношения с государственными органами.
Обновлено в 06:33
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Общество
Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой
Обновлено в 07:35
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено в 17:29
Кино
Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»
В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено в 18:02
Политика
Зеленский предложил Тимошенко вести дебаты с Порошенко
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц
Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Над Петербургом пролетел шведский военный самолет
Как сообщает Neva.Today, самолет пролетал над западными районами Ленинградской области, граничащими с Эстонией и Петербургом, а также близ границы с Финляндией.
Обновлено в 14:23
Политика
В США после заявлений Трампа рекордно подорожали авокадо
Американский лидер во вторник заявил о готовности полностью или частично закрыть границу с Мексикой Цены на авокадо в Соединенных Штатах Америки за день выросли на 34% после заявлений президента Дональда Трампа о готовности закрыть границу с Мексикой, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".
Обновлено в 07:07
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Автомобиль сбил ребенка в Зеленограде и скрылся с места ДТП
Автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнего в Зеленограде, после чего скрылся с места ДТП.
Обновлено в 15:23
Авто
Первый в России завод Mercedes-Benz откроет Владимир Путин
Первым с конвейера сойдет седан E-класса. Проектная мощность завода – 25 тысяч автомобилей в год.
Обновлено вчера в 01:57
Космос
Грузовой корабль «Прогресс» за рекордное время долетел до МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-11», который стартовал с космодрома Байконур, успешно пристыковался к Международной космической станции.
Обновлено в 11:59
Политика
Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону
Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
Обновлено в 17:13
Политика
Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»
Обновлено вчера в 13:14