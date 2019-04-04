Футбол

Роналду проиграл суд журналистамNews.ru 10:20

Конфликт начался с того, что немецкое издание опубликовало данные о способах ухода от налогов, которые использовал Роналду. Спортсмен подал в суд на газету и пытался доказать, что опубликованные данные нарушают его права на неприкосновенность частной жизни.
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Роналду проиграл суд немецкой газете, сообщившей об уклонении игрока от налогов

Чемпионат11:51

Роналду проиграл судебный процесс против немецкого еженедельника

Газета.Ru09:21

СМИ: Роналду проиграл судебное дело немецкому журналу

Soccer.ru10:42

Роналду проиграл суд журналистам

News.ru10:20

Роналду проиграл суд немецкому журналу, который рассказал о налоговых махинациях футболиста

Sport24.ru09:57

Роналду проиграл суд Der Spiegel. Журнал писал о его методах уклонениях от уплаты налогов

Sports.ru12:40

Криштиану Роналду проиграл суд немецкому журналу

Спорт-Экспресс10:42
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Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Фан-клуб Сергея Лазарева собрал деньги на лечение тяжелобольных детей

По словам поп-исполнителя, средства были направлены на лечение и операции двоим детям с пороком сердца — Кате Тарасовой и Саше Кулаеву, подопечным благотворительного фонда «Детские сердца».
Обновлено в 08:45
Футбол

Моуринью ведет переговоры с «Интером» и «Ромой»

Sky Sport Italia сообщает о том, что Моуринью также общался по телефону с руководством «Ромы», однако переговоры между португальцем и римским клубом находятся на начальной стадии.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Общество

Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов

Сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.
Обновлено в 11:36
Футбол

Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:18
Политика

Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным

Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
Общество

В России материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

В России обсуждают возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане

Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.
Обновлено в 09:05
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Политика

Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов с Порошенко

Обновлено в 11:39
Армия и оружие

Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь

По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
Обновлено в 13:55
Политика

Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»

Обновлено в 12:37
Происшествия

Против замглавы минздрава Якутии возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудницы якутского минздрава после обысков в здании министерства, она подозревается превышении полномочий при проведении конкурса на закупку ланч-боксов для пациентов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 09:16
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Здоровье

Диетологи определили продукты, которые мешают похудеть

Ольга Усенко диетолог и эксперт по правильному питанию рассказала, что может быть причиной задержки лишнего веса в организме.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

Автобус наехал на толпу пешеходов во Франции

Автобус влетел в толпу пешеходов в Сюси-ан-Бри во Франции. В результате инцидента пострадали 12 человек.
Обновлено в 13:06
Наука

Ученые заявили о смертельном вреде куриных яиц

Ученые Северо-Западного университета США предупреждают: употребление 3-4 яиц в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, материал опубликован на портале MedicalXpress.
Обновлено в 09:38
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Совфед получил основания для прекращения полномочий Арашукова

В случае если сенатор не представляет отчет вовремя, через 30 дней должно быть принято решение о досрочном прекращении его полномочий, говорится в законе.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие

США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

Вице-президент США Майк Пенс выразил свою обеспокоенность тем, что Турция приобрела российскую систему противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

Полиция задержала в Барселоне 66 граждан Грузии

Грузинские и испанские полицейские задержали в Барселоне 66 граждан Грузии, говорится в заявлении МВД Грузии.
Обновлено в 14:26
Кино

Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия

Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:06
Политика

В российских школах изменят меры безопасности

Заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин сообщил, что в ведомстве разработали новую систему мер по обеспечению безопасности в школах.
Обновлено в 11:31
Авто

Новый универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России

Сегодня 4 апреля Volvo открыла прием предзаказов в России на новый V60 Cross Country, который в нашей стране представлен в комплектации Plus.
Обновлено в 08:04
Общество

Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании

Обновлено в 13:50
Кино

Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети

В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.
Обновлено в 14:19
Авто

УАЗ повысит антикоррозийные свойства своих моделей

Операционный директор завода в интервью газете «Панорама УАЗ» сообщил, что компания испытывает большие имиджевые потери из-за коррозийной стойкости кузова моделей.
Обновлено в 09:57
Политика

Олег Говорун уходит из администрации президента

Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
Обновлено в 10:23
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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