Футбол
Роналду проиграл суд журналистамNews.ru 10:20
Конфликт начался с того, что немецкое издание опубликовало данные о способах ухода от налогов, которые использовал Роналду. Спортсмен подал в суд на газету и пытался доказать, что опубликованные данные нарушают его права на неприкосновенность частной жизни.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 14:39, Ашберн
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Фан-клуб Сергея Лазарева собрал деньги на лечение тяжелобольных детей
По словам поп-исполнителя, средства были направлены на лечение и операции двоим детям с пороком сердца — Кате Тарасовой и Саше Кулаеву, подопечным благотворительного фонда «Детские сердца».
Обновлено в 08:45
Футбол
Моуринью ведет переговоры с «Интером» и «Ромой»
Sky Sport Italia сообщает о том, что Моуринью также общался по телефону с руководством «Ромы», однако переговоры между португальцем и римским клубом находятся на начальной стадии.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
В НАТО решили поддержать Украину в Черном море
Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Общество
Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов
Сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.
Обновлено в 11:36
Футбол
Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Политика
Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным
Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
В России материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
В России обсуждают возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане
Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.
Обновлено в 09:05
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь
По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
Обновлено в 13:55
Политика
Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»
Обновлено в 12:37
Происшествия
Против замглавы минздрава Якутии возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудницы якутского минздрава после обысков в здании министерства, она подозревается превышении полномочий при проведении конкурса на закупку ланч-боксов для пациентов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 09:16
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Здоровье
Диетологи определили продукты, которые мешают похудеть
Ольга Усенко диетолог и эксперт по правильному питанию рассказала, что может быть причиной задержки лишнего веса в организме.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
Автобус наехал на толпу пешеходов во Франции
Автобус влетел в толпу пешеходов в Сюси-ан-Бри во Франции. В результате инцидента пострадали 12 человек.
Обновлено в 13:06
Наука
Ученые заявили о смертельном вреде куриных яиц
Ученые Северо-Западного университета США предупреждают: употребление 3-4 яиц в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, материал опубликован на портале MedicalXpress.
Обновлено в 09:38
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Совфед получил основания для прекращения полномочий Арашукова
В случае если сенатор не представляет отчет вовремя, через 30 дней должно быть принято решение о досрочном прекращении его полномочий, говорится в законе.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс выразил свою обеспокоенность тем, что Турция приобрела российскую систему противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Полиция задержала в Барселоне 66 граждан Грузии
Грузинские и испанские полицейские задержали в Барселоне 66 граждан Грузии, говорится в заявлении МВД Грузии.
Обновлено в 14:26
Кино
Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия
Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:06
Политика
В российских школах изменят меры безопасности
Заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин сообщил, что в ведомстве разработали новую систему мер по обеспечению безопасности в школах.
Обновлено в 11:31
Авто
Новый универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России
Сегодня 4 апреля Volvo открыла прием предзаказов в России на новый V60 Cross Country, который в нашей стране представлен в комплектации Plus.
Обновлено в 08:04
Общество
Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании
Обновлено в 13:50
Кино
Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети
В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.
Обновлено в 14:19
Авто
УАЗ повысит антикоррозийные свойства своих моделей
Операционный директор завода в интервью газете «Панорама УАЗ» сообщил, что компания испытывает большие имиджевые потери из-за коррозийной стойкости кузова моделей.
Обновлено в 09:57
Политика
Олег Говорун уходит из администрации президента
Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
Обновлено в 10:23