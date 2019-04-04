Роналду проиграл суд журналистамNews.ru 10:20

Конфликт начался с того, что немецкое издание опубликовало данные о способах ухода от налогов, которые использовал Роналду. Спортсмен подал в суд на газету и пытался доказать, что опубликованные данные нарушают его права на неприкосновенность частной жизни.

Шоу-бизнес Фан-клуб Сергея Лазарева собрал деньги на лечение тяжелобольных детей По словам поп-исполнителя, средства были направлены на лечение и операции двоим детям с пороком сердца — Кате Тарасовой и Саше Кулаеву, подопечным благотворительного фонда «Детские сердца».

Футбол Моуринью ведет переговоры с «Интером» и «Ромой» Sky Sport Italia сообщает о том, что Моуринью также общался по телефону с руководством «Ромы», однако переговоры между португальцем и римским клубом находятся на начальной стадии.

Общество Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов Сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.

Футбол Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.

Политика Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.

Общество В России материнский капитал могут начать давать за первого ребенка В России обсуждают возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.

Общество Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.

Армия и оружие Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.

Происшествия Против замглавы минздрава Якутии возбудили уголовное дело Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудницы якутского минздрава после обысков в здании министерства, она подозревается превышении полномочий при проведении конкурса на закупку ланч-боксов для пациентов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика «Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина» "Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.

Здоровье Диетологи определили продукты, которые мешают похудеть Ольга Усенко диетолог и эксперт по правильному питанию рассказала, что может быть причиной задержки лишнего веса в организме.

Происшествия Автобус наехал на толпу пешеходов во Франции Автобус влетел в толпу пешеходов в Сюси-ан-Бри во Франции. В результате инцидента пострадали 12 человек.

Наука Ученые заявили о смертельном вреде куриных яиц Ученые Северо-Западного университета США предупреждают: употребление 3-4 яиц в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, материал опубликован на портале MedicalXpress.

Авто Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.

Происшествия Совфед получил основания для прекращения полномочий Арашукова В случае если сенатор не представляет отчет вовремя, через 30 дней должно быть принято решение о досрочном прекращении его полномочий, говорится в законе.

Армия и оружие США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400 Вице-президент США Майк Пенс выразил свою обеспокоенность тем, что Турция приобрела российскую систему противовоздушной обороны С-400.

Происшествия Полиция задержала в Барселоне 66 граждан Грузии Грузинские и испанские полицейские задержали в Барселоне 66 граждан Грузии, говорится в заявлении МВД Грузии.

Кино Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.

Политика В российских школах изменят меры безопасности Заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин сообщил, что в ведомстве разработали новую систему мер по обеспечению безопасности в школах.

Авто Новый универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России Сегодня 4 апреля Volvo открыла прием предзаказов в России на новый V60 Cross Country, который в нашей стране представлен в комплектации Plus.

Кино Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.

Авто УАЗ повысит антикоррозийные свойства своих моделей Операционный директор завода в интервью газете «Панорама УАЗ» сообщил, что компания испытывает большие имиджевые потери из-за коррозийной стойкости кузова моделей.