Футбол

Роналду проиграл суд журналистамNews.ru вчера в 10:20

Конфликт начался с того, что немецкое издание опубликовало данные о способах ухода от налогов, которые использовал Роналду. Спортсмен подал в суд на газету и пытался доказать, что опубликованные данные нарушают его права на неприкосновенность частной жизни.
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Der Spiegel получил право на публикацию компромата на Роналду

RT на русскомвчера в 18:33

Роналду проиграл суд немецкой газете, сообщившей об уклонении игрока от налогов

Чемпионатвчера в 11:51

Роналду проиграл суд немецкому журналу, который рассказал о налоговых махинациях футболиста

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СМИ: Роналду проиграл судебное дело немецкому журналу

Soccer.ruвчера в 10:42

Футболист Роналду проиграл суд немецкому журналу

Pravda.Ruвчера в 10:08

Криштиану Роналду проиграл суд немецкому журналу

Спорт-Экспрессвчера в 10:42

Роналду проиграл судебный процесс против немецкого еженедельника

Газета.Ruвчера в 09:21
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Гастелум про Конора и Хабиба: «Если это продолжится, кто-то точно получит травму или пулю»

Обновлено в 02:24
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«Лента» сообщила о предложении «Магнита» выкупить сеть за $1,8 млрд

«Лента» разместила на площадке Лондонской биржи сообщение, из которого следует, что 11 марта «Магнит» высказал готовность приобрести всю сеть гипермаркетов.
Обновлено в 04:17
Политика

Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
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Обновлено вчера в 22:38
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Росстат назвал долю россиян, обращающихся к нетрадиционной медицине

Чаще всего к нетрадиционной медицине обращаются люди с тяжёлыми заболеваниями (3,1 %), реже всего – студенты, беременные и недавно родившие ребёнка женщины (1,8 %).
Обновлено в 03:04
Политика

Европарламент принял новую газовую директиву ЕС

Европарламент в четверг, 4 апреля, принял обновленную директиву о правилах газового рынка ЕС для иностранных трубопроводов, в том числе "Северный поток — 2".
Обновлено вчера в 07:08
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Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено вчера в 17:47
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Авто

Госдума отменила транспортный налог для угнанных автомобилей

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 01:47
Происшествия

В Кузбассе шесть человек погибли от отравления угарным газом

Обновлено в 00:39
Происшествия

Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы

Обновлено в 03:37
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Полина Гагарина показала, как ее маленькая дочь рассказывает стихи

Девочка с радостью демонстрирует маме свои знания. Дочери известной певицы Полины Гагариной в конце апреля исполнится два года.
Обновлено в 03:05
Политика

Порошенко потребовал от Зеленского «быть мужиком» и явиться на дебаты

Украинский президент Пётр Порошенко призвал шоумена Владимира Зеленского «никем не прикрываться» и прийти на дебаты перед вторым туром выборов на пост главы государства.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Здоровье

Подмосковные врачи провели эндоваскулярную операцию и спасли жительницу Волгограда

В Мытищинскую городскую клиническую больницу с острым ишемическим инсультом поступила 70-летняя пациентка, приехавшая из Волгограда погостить к дочери.
Обновлено в 03:11
Политика

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
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Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия

В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
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Саудовская Аравия угрожает отказаться от доллара

Саудовская Аравия угрожает продавать нефть не за доллары, а за другие валюты, если в США примут закон, позволяющий наказывать страны-члены ОПЕК за дорогую нефть.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Петербуржец шантажом вымогал интимные фото у 13-летней девочки

Обновлено в 04:01
Хоккей

Определены три звезды дня в НХЛ

НХЛ определила трёх звёзд очередного игрового дня.
Обновлено в 03:30
Авто

Компактвэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Кино

Умер знаменитый режиссер Георгий Данелия

Данелия, который за свою долгую жизнь снял более двадцати фильмов, навсегда вошел в историю отечественного кинематографа хотя бы культовой лентой «Я шагаю по Москве», которая несла в себе особое ощущение, свойственное «оттепели».
Обновлено вчера в 08:04
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Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина

Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие

Депутат бундестага призвал распустить НАТО

НАТО представляет собой угрозу для мировой безопасности, в этой связи альянс следует распустить.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Цех завода в Дзержинске уничтожен взрывом

Напомним, 31 августа прошлого года в Дзержинске произошел взрыв на заводе имени Свердлова.
Обновлено вчера в 12:26
Экономика

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

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В Барнауле ребенок упал с трибуны ледового дворца

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Мэй вновь попросила ЕС о продлении Brexit до 30 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз попросила ЕС о переносе сроков Brexit на 30 июня, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:16
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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