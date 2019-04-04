Футбол
Роналду проиграл суд журналистамNews.ru вчера в 10:20
Конфликт начался с того, что немецкое издание опубликовало данные о способах ухода от налогов, которые использовал Роналду. Спортсмен подал в суд на газету и пытался доказать, что опубликованные данные нарушают его права на неприкосновенность частной жизни.
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Роналду проиграл суд немецкой газете, сообщившей об уклонении игрока от налогов
Чемпионатвчера в 11:51
Роналду проиграл суд немецкому журналу, который рассказал о налоговых махинациях футболиста
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