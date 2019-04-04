Футбол
Роналду проиграл суд обвинившему его в налоговых махинациях журналуРБК 14:53
Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду проиграл суд немецкому журналу Der Spiegel. По информации L’Equipe, юристы португальского футболиста приняли решение отозвать иск в связи с неизбежностью поражения.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 22:13, Ашберн
Политика
Совфед оценил стремление НАТО направить корабли в Керченский пролив
В Совете Федерации отреагировали на недавнее заявление постпреда США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон о желании Альянса обеспечить безопасность украинских кораблей.
Обновлено вчера в 10:41
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Политика
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты
Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.
Обновлено в 19:29
Армия и оружие
КНДР могла начать строительство подводной лодки, оснащенной тремя или четырьмя баллистическими ракетами
По сведениям агентства Bloomberg, речь идет о субмарине водоизмещением три тысячи тонн.
Обновлено в 21:07
Политика
Президент Эстонии назвала русский язык угрозой для страны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что преподавание русского языка в школах угрожает культуре страны и увеличивает разобщенность эстонского народа.
Обновлено в 12:58
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Происшествия
В Амурской области задержали главу регионального Росреестра
В Амурской области следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя регионального управления Росреестра.
Обновлено в 21:00
Общество
Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность
"Вступая в должность главы города, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города", - сказал новый мэр.
Обновлено в 20:33
Происшествия
В московском ТЦ лопнул гигантский аквариум
В торговом учреждении лопнуло стекло у гигантского аквариума. Инцидент произошел в ТЦ «Океания», расположенном на Славянском бульваре.
Обновлено в 06:58
Авто
Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне
Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле
В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.
Обновлено в 20:05
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено в 18:40
Экономика
Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты
Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Политика
Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс
Обновлено в 15:34
Здоровье
Плохое питание оказалось вреднее употребления табака
Нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всем мире, чем курение табака, пишет The Guardian.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»
Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме
«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Игры
Следующей бесплатной игрой Epic Store станет Transistor
Следующим предложением Epic станет Transistor, который можно будет безвозмездно скачать с 18 апреля по 2-е мая, и навеки оставить в своей библиотеке.
Обновлено в 12:46
Политика
Трамп рассказал о ходе торговых переговоров с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что его команда существенно продвинулась в переговорах с КНР, две страны согласились по большему числу вопросов, чем не согласились.
Обновлено в 17:37
Экономика
«Маркетологи играют на интересе к здоровому образу жизни»
Основной бум органического производства ожидается в ближайшие два-три года.
Обновлено в 18:40
Общество
Каждый пятый россиянин захотел эмигрировать
Самой инициативной группой оказалась молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. Из них эмигрировать захотели 44 процента.
Обновлено в 07:02
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Армия и оружие
Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов
Как напоминает телеканал «360», ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне, где появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.
Обновлено в 07:24
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота в Японском море атаковали подводную лодку условного противника
Обновлено в 21:48
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
Обновлено в 06:57