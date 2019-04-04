Футбол
Роналду проиграл суд обвинившему его в налоговых махинациях журналуРБК 14:53
Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду проиграл суд немецкому журналу Der Spiegel. По информации L’Equipe, юристы португальского футболиста приняли решение отозвать иск в связи с неизбежностью поражения.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 16:10, Ашберн
Футбол
Marca: «Реал» не заинтересован в трансфере Рабьо
Источники Marca опровергают это и говорят, что «Реал» не заинтересован в переходе Рабьо.
Обновлено в 12:19
Футбол
«Севилья» обыграла «Алавес» в матче Примеры
«Севилья» одержала победу над виторийским «Алавесом» в матче 30-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 15:50
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО подняли тарифы
Крупнейший российский игрок на рынке автострахования по программе ОСАГО по размеру взимаемых сборов «АльфаСтрахование» существенно скорректировал свои базовые тарифные ставки.
Обновлено в 12:22
Происшествия
Мэру Евпатории нашли второе дело
Мэр курортного города арестован до 31 мая. Также в суде стало известно, что в отношении господина Филонова возбуждено второе уголовное дело.
Обновлено в 13:11
Театры
Сухоруков сломал руку во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков сильно повредил руку во время спектакля "Встречайте, мы уходим" на сцене Театра имени Моссовета, из-за чего представление пришлось завершить досрочно, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:29
Кино
В Нью-Йорке показали начало финального сезона «Игры престолов»
В США состоялась премьера первой серии последнего сезона популярного телевизионного сериала «Игра престолов», которая выйдет на экраны на канале HBO только 14 апреля.
Обновлено в 10:48
Наука
Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких
Обновлено вчера в 15:12
Политика
Мария Захарова: пусть Эстония наслаждается своим суверенитетом
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля.
Обновлено в 10:25
Общество
Меган Маркл и принц Гарри официально переехали в новый дом
Герцог и герцогиня Сассекские переехали из Кенсингтонского дворца в Frogmore Cottage в Виндзоре.
Обновлено в 11:16
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Общество
Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании
Обновлено в 13:50
Происшествия
Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме
«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Политика
Олег Говорун уходит из администрации президента
Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
Обновлено в 10:23
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова: «Правосудие найдет Макгрегора»
Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов высказался об оскорблениях ирландца Конора Макгрегора в адрес российского бойца.
Обновлено в 14:50
Здоровье
Плохое питание оказалось вреднее употребления табака
Нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всем мире, чем курение табака, пишет The Guardian.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане
Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.
Обновлено в 09:05
Общество
В Кремле не поняли данные Росстата о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не понимает, откуда Росстат взял данные о том, что российским семьям не хватает денег на обувь, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:37
Футбол
Манджукич продлил контракт с «Ювентусом» до 2021 года
Обновлено в 06:50
Экономика
Армения попросила Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию АЭС
Армения просит Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию Армянской АЭС, сообщил начальник управления внешних связей министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Тигран Мелконян в четверг на 19-м заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.
Обновлено в 12:52
Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:46
Армия и оружие
Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь
По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
Обновлено в 13:55
Здоровье
С жительницы Красноярска в детской больнице взяли расписку о том, что она не будет фотографировать коридоры и палаты
Обновлено в 14:31
Авто
Автосалон в С-Петербурге: битопливный Ларгус, Гранта Кросс и китайский GAC
Лада Гранта Cross, засветившаяся в августе 2018 года на Московском автосалоне, все еще не добралась до конвейера.
Обновлено в 09:45
Общество
Голикова рассказала о росте смертности в России
В 32 регионах России в 2018 году выросла смертность.
Обновлено вчера в 03:42
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии
Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:48
Политика
Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко
Обновлено в 12:23
Общество
Роструд напомнил о выходных днях в майские праздники
СМИ приводят слова заместителя главы Роструда: Иван Шкловец напомнил, что из-за переноса выходных с 5, 6 января и 23 февраля в мае россияне получат настоящие весенние каникулы — пишут «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 13:19