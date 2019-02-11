Роналду пробил по мячу и отправил одноклубника в нокдаунLenta.ru 01:30

В одном из эпизодов 34-летний форвард получил мяч у линии штрафной, но пробил параллельно линии ворот и попал по голове Хедире. Немец упал на газон от удара мячом. «Ювентус» одержал победу над «Сассуоло» со счетом 3:0. И Роналду, и Хедира отметились в этой встрече забитыми мячами.

Роналду пробил по мячу и отправил одноклубника в нокдаун

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