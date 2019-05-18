Футбол
Роналду признан самым ценным игроком чемпионата ИталииNews.ru 10:37
Португальский нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду признан самым ценным игроком чемпионата Италии в сезоне-2018/19. Как сообщает Football Italia, победитель определился на основе данных агентств спортивной статистики Opta Sport и Netco Sports.
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Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
Обновлено в 10:54
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Железнодорожную часть Крымского моста откроют досрочно
Министр транспорта Евгений Дитрих выступил с заявлением перед журналистами, рассказав, что железнодорожная часть Крымского моста откроется досрочно.
Обновлено в 12:35
Музыка
Кончита обратилась к россиянам перед «Евровидением»
Австрийский певец, победитель "Евровидения-2014" Томас Нойвирт (Кончита Вурст), выступил с заявлением перед международным песенным конкурсом "Евровидение-2019".
Обновлено в 12:23
Авто
Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым
Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.
Обновлено в 06:35
Политика
Ципрас потребовал признания геноцида понтийских греков
Греция не требует отмщения за геноцид понтийских греков, но требует справедливости и признания преступления Турцией, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас на встрече с понтийскими греками.
Обновлено в 13:07
Общество
Екатеринбургская епархия собирается провести презентацию проекта строительства храма в сквере в центре города
Сторонники строительства храма провели сегодня в сквере у театра драмы молебен.
Обновлено в 12:30
Происшествия
СК задержал сожителя женщины, оставившей дочь в московской поликлинике
Следователи задержали сожителя женщины, которая оставила ребенка в московской поликлинике, мать девочки ранее была задержана полицейскими, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 10:34
Музыка
Первый канал аннулировал итоги голосования в финале шоу «Голос. Дети»
Ведущий выразил уверенность, что Первый канал проверит результаты голосования, и призвал не травить Микеллу.
Обновлено 16 мая в 07:57
Политика
Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной рады
Обновлено в 11:48
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Наука
Американский истребитель F-16 сделают опционально пилотируемым
Предполагается, что тестирование Matrix на истребителе F-16 версии Block 30 состоится до конца текущего года.
Обновлено вчера в 08:17
Общество
Мэр Екатеринбурга встретился с противниками храма в сквере
В Екатеринбурге глава города Александр Высокинский встретился с противниками строительства храма на территории сквера возле Театра драмы.
Обновлено в 08:29
Авто
Возрожденная Toyota Supra начала покорять родной рынок
Одной из особенностей новой Toyota Supra на местном рынке стало наличие в моторной гамме 2,0-литровых «турбочетверок» BMW B48, выдающих минимум 197 л.с. и 320 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ
Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Инвалида без ног и без руки чиновники оштрафовали за нескошенную траву
Местные власти в Башкирии выписали штраф инвалиду без ног и руки Виктору Ананьеву.
Обновлено в 06:29
Политика
Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана
Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Мужчина зарезал отца и ранил мать на юго-востоке столицы
Обновлено в 01:55
Общество
Студент из Екатеринбурга сообщил об отчислении за участие в протестах из-за храма
По словам Антона Савельева, заместитель декана Уральского государственного университета путей сообщения Юрий Могильников на встрече признал, что решение об отчислении принято из-за участия в акциях протеста в сквере в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 11:51
Хоккей
Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею
Обновлено в 09:02
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
В российском посольстве упрекнули британские СМИ в публикации фейков
"Представляется, что СМИ Великобритании не задумываются о последствиях, которые несут их публикации для российско-британских отношений, а ведь они весьма ощутимы", - продолжил он.
Обновлено в 11:53
Происшествия
У экс-сотрудников ФСБ при обыске изъяли 12 млрд рублей
Рекорд экс-полковника управления противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко, у которого конфисковали 9 млрд рублей, оказался побит.
Обновлено в 10:04
Футбол
«Бавария» в седьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу
Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Айнтрахтом" со счетом 5:1 в домашнем матче заключительного, 34-го тура чемпионата Германии по футболу и в седьмой раз подряд стала чемпионом страны.
Обновлено в 11:24
Политика
Вице-канцлер Австрии объяснил скандальное видео с его участием
Хайнц-Кристиан Штрахе, объявивший об отставке с поста вице-канцлера Австрии и председателя Австрийской партии свободы, рассказал, что на видео, вокруг которого разразился скандал, запечатлена гражданка Латвии, а не России.
Обновлено в 10:30
Футбол
Роман Бабаев: «Есть шанс, что Влашич останется в ЦСКА»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о впечатлениях от матча 29-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:0) и о том, может ли остаться в команде хорватский полузащитник Никола Влашич.
Обновлено в 12:08
Политика
Володин предположил начало деменции у Зеленского
В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.
Обновлено в 06:58
Политика
Порошенко предложил крымским татарам автономию
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости предоставить крымским татарам национальную территориальную автономию в составе страны.
Обновлено в 09:42