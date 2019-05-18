Футбол
Роналду признан самым ценным игроком чемпионата ИталииNews.ru 10:37
Португальский нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду признан самым ценным игроком чемпионата Италии в сезоне-2018/19. Как сообщает Football Italia, победитель определился на основе данных агентств спортивной статистики Opta Sport и Netco Sports.
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Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и выиграл Кубок Англии
Обновлено в 13:54
Общество
Кузнецова предложила создать единую службу помощи семьям в трудной ситуации
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова считает, что в России нужна служба помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, которая работала бы по принципу "одного окна".
Обновлено в 10:31
Футбол
Роналду поблагодарил Аллегри за совместную работу
Обновлено в 13:27
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск
Обновлено вчера в 18:38
Музыка
Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»
Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.
Обновлено в 14:47
Происшествия
При пожаре в ТЦ в Баку пострадали шесть человек
Обновлено в 14:40
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Футбол
«Сочи» готов предложить Денисову 800 тысяч евро в год
Как стало известно "СЭ", футбольный клуб "Сочи" готов предложить полузащитнику "Локомотива" Игорю Денисову однолетний контракт с возможностью продления еще на сезон, предполагающий зарплату в размере 800 тысяч евро в год (при этом с бонусами сумма может возрасти до 1,1 миллиона евро).
Обновлено в 14:09
Общество
На Крым надвигаются ливни, грозы и шквал
Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Республике Крым, в воскресенье, 19 мая, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
США заплатят другим странам за отказ от российского оружия
Стартовавшая в 2018 году Европейская программа стимулирования рекапитализации (ERIP) уже работает в шести европейских странах: США платят им деньги за отказ от имеющихся на вооружении БМП, БТР и вертолетов советского образца и покупке взамен техники американского производства.
Обновлено в 03:29
Музыка
Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»
Российский певец Сергей Лазарев выступил под номером 13, который оказался удачным для артиста - он прошел в финал международного конкурса.
Обновлено 16 мая в 23:00
Баскетбол
Де Коло поделился ожиданиями от финала Евролиги
Защитник московского ЦСКА Нандо де Коло считает, что главное для его команды — не терять концентрацию в финальном матче Евролиги.
Обновлено в 13:38
Общество
Rammstein провезут по Европе гигантскую спичку на фуре
Обновлено в 12:41
Общество
«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети
Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено в 14:42
Энергетика
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии с 19 мая вновь вырастут на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с воскресенья в очередной раз вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте регулятора отрасли — госконцерна "Белнефтехим".
Обновлено в 11:33
Футбол
Олег Кононов: Все игроки «Спартака» играли самоотверженно
Концовка нервная, потому что соперник достаточно агрессивно играл. Нашей задачей в первую очередь было, играя в обороне, не пропустить.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Аэропорт Сочи эвакуирован из-за сообщения о минировании
«Сегодня, 18 мая, в международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании»,— рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 12:15
Политика
Пушков прокомментировал слова Кучмы
В свою очередь Пушков указал на неправильный подход Леонида Кучмы, отметив что тот не там ищет корни проблемы.
Обновлено в 05:09
Наука
Психологи сравнили сексуальную активность пожилых и молодых людей
Учёные провели исследование и сравнили утверждения молодых и пожилых людей касательно интимной близости.
Обновлено в 14:38
Кино
Стало известно, когда выйдет новая экранизация Mortal Kombat
Студия Warner Bros. определилась с датой выпуска новой «Смертельной битвы» (Mortal Kombat).
Обновлено в 05:15
Кино
Альмодовар рассказал о своем новом фильме «Боль и слава»
Обновлено в 10:59
Хоккей
Хоккеисты сборной России обыграли команду Латвии и вышли в плей-офф ЧМ
Сборная России по хоккею обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии и досрочно вышла в плей-офф турнира.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год
18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие
Украинские военные получили ранения в Донбассе
Киев рассказал, что трое украинских военных получили ранения в Донбассе. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил (ООС).
Обновлено в 12:58
Политика
Порошенко учредил на Украине День отца
Действующий президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, учреждающий в стране новый праздник — День отца.
Обновлено в 14:21
Общество
Соловьев придумал, где найти деньги на повышение пенсий и зарплат
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал новый рекорд в России по взяткам, установленный главой отдела ФСБ полковником Кириллом Черкалиным, у которого, по информации СМИ, изъяли 12 млрд рублей – на 3 млрд рублей больше, чем нашли у бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 08:19
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за видео с россиянкой
Хайнц-Кристиан Штрахе объяснил, что не хочет, чтобы скандал влиял на судьбу коалиции Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об отставке, сообщает РБК со ссылкой на агентство APA.
Обновлено в 08:20
Общество
Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»
Во многих городах Франции в 27-й раз прошли протесты «жёлтых жилетов».
Обновлено в 07:13