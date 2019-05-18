Футбол

Роналду признан самым ценным игроком чемпионата ИталииNews.ru 10:37

Португальский нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду признан самым ценным игроком чемпионата Италии в сезоне-2018/19. Как сообщает Football Italia, победитель определился на основе данных агентств спортивной статистики Opta Sport и Netco Sports.
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Роналду стал самым ценным игроком Италии

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Матч ТВ10:42

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Спорт-Экспресс10:46

Роналду признан самым ценным игроком сезона в Серии А

Sport24.ru10:29
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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