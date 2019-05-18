Футбол
Роналду признан самым ценным игроком чемпионата ИталииNews.ru 10:37
Португальский нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду признан самым ценным игроком чемпионата Италии в сезоне-2018/19. Как сообщает Football Italia, победитель определился на основе данных агентств спортивной статистики Opta Sport и Netco Sports.
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