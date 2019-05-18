Футбол
Роналду признан самым ценным игроком ИталииРамблер 12:22
Нападающий итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан самым лучшим игроком чемпионата Италии-2018/19, сообщает Football Italia.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:31, Ашберн
Музыка
В Тель-Авиве начался финал Евровидения
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска
Сирийские силы ПВО отразили воздушную атаку со стороны Голанских высот. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.
Обновлено в 02:22
Футбол
Казанский «Зенит» проиграл в финале волейбольной Лиги чемпионов
Казанский "Зенит" проиграл итальянскому клубу "Лубе" в финальном матче волейбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 15:20
Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Футбол
Программа «Инсайдеры» расскажет о положении дел в «Рубине»
Герой выпуска – гендиректор ФК «Рубин» Рустем Сайманов, который расскажет о финансовом положении клуба и зарплатах игроков.
Обновлено в 14:08
Политика
Вице-канцлер Австрии попросил об отставке
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе попросил об отставке после разговора с канцлером Себастьяном Курцем.
Обновлено в 06:43
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Угроза взрывов на трех вокзалах Москвы не подтвердилась
Обновлено в 15:12
Теннис
Рафаэль Надаль стал финалистом «Мастерса» в Риме
Обновлено в 11:18
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Курской области
Столкновение двух легковых автомобилей стало причиной гибели четырех человек в Курской области, сообщила в субботу пресс-служба управления МВД по региону.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Имя Егора Крида за 250 миллионов продал Тимати
По данным StarHit исполнителю помог Борис Ротенберг. Бизнесмен выкупил права на псевдоним за 250 млн рублей.
Обновлено в 05:56
Здоровье
Эксперт рассказал, почему школьники умирают на физкультуре
Почему школьники умирают на уроках физкультуры из-за проблем с сердцем, на какие симптомы у подростков следует обратить внимание родителям и учителям и должен ли педагог реанимировать ребенка, "Газете.Ru" рассказал доктор медицинских наук Юрий Шварц.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Музыка
Кончита Вурст оценила песню Лазарева
Обновлено в 14:20
Общество
Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Футбол
Червиченко: «Мельгарехо умышленно падал и пенальти имитировал»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выездную победу красно-белых над «Крыльями Советов» в матче 29-го тура РПЛ.
Обновлено в 15:10
Происшествия
Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Обновлено вчера в 16:09
Авто
Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым
Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.
Обновлено в 06:35
Спорт
Фигуристка Трусова признана лучшей молодой спортсменкой Европы
Российская фигуристка Александра Трусова признана лучшей молодой спортсменкой года Европы в зимних видах спорта.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Росавиация назвала ошибки экипажа SSJ, сгоревшего в Шереметьеве
Росавиация 17 мая представила отчет, в котором рассказывается о действиях экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), который потерпел крушение 5 мая в Шереметьево В документе Росавиации говорится, что капитан самолета несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, прикладывая при этом максимальное усилие, пишет RT .
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом
Двухэтажный многоквартирный жилой дом горит на площади порядка 700 квадратных метров в поселке Тура Красноярского края, из здания эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес
«Почти вдова»: супруга Газманова раскритиковала шоу Кудрявцевой
Супруга Олега Газманова прокомментировала волну слухов о разводе и онкологии после выхода передачи «Секрет на миллион».
Обновлено в 12:39
Наука
Алгоритм показал последствия изменения климата
Канадские разработчики при участии коллег из США и Шри-Ланки представили алгоритм на основе генеративно-состязательной нейросети, который показывает, как будет выглядеть обычный американский дом через 50 лет — при условии происходящего сейчас изменения климата.
Обновлено в 05:37
Происшествия
При пожаре в ТЦ в Баку пострадали шесть человек
Обновлено в 14:40
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге
В результате аварии с участием автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали десять человек.
Обновлено в 15:10
Общество
На Крым надвигаются ливни, грозы и шквал
Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Республике Крым, в воскресенье, 19 мая, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.
Обновлено в 08:17
Футбол
Агент Денисова опроверг слухи о переходе игрока в «Сочи»
Агент хавбека московского "Локомотива" Игоря Денисова Михаил Прокопец дал комментарий по поводу информации о том, что футболист перейдет в "Сочи", передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 14:44
Политика
Добыча нефти в Ливии может упасть на 95% из-за атак повстанцев
В настоящее время, по словам Саналлы, уровень добычи нефти в Ливии составляет около 1,3 млн баррелей в сутки.
Обновлено в 09:18