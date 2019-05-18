Роналду признан самым ценным игроком ИталииРамблер 12:22

Спорт день за днем

Армия и оружие Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска Сирийские силы ПВО отразили воздушную атаку со стороны Голанских высот. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Футбол Казанский «Зенит» проиграл в финале волейбольной Лиги чемпионов Казанский "Зенит" проиграл итальянскому клубу "Лубе" в финальном матче волейбольной Лиги чемпионов.

Экономика Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.

Футбол Программа «Инсайдеры» расскажет о положении дел в «Рубине» Герой выпуска – гендиректор ФК «Рубин» Рустем Сайманов, который расскажет о финансовом положении клуба и зарплатах игроков.

Политика Вице-канцлер Австрии попросил об отставке Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе попросил об отставке после разговора с канцлером Себастьяном Курцем.

Авто Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Курской области Столкновение двух легковых автомобилей стало причиной гибели четырех человек в Курской области, сообщила в субботу пресс-служба управления МВД по региону.

Шоу-бизнес Имя Егора Крида за 250 миллионов продал Тимати По данным StarHit исполнителю помог Борис Ротенберг. Бизнесмен выкупил права на псевдоним за 250 млн рублей.

Здоровье Эксперт рассказал, почему школьники умирают на физкультуре Почему школьники умирают на уроках физкультуры из-за проблем с сердцем, на какие симптомы у подростков следует обратить внимание родителям и учителям и должен ли педагог реанимировать ребенка, "Газете.Ru" рассказал доктор медицинских наук Юрий Шварц.

Происшествия Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.

Общество Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.

Происшествия Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.

Футбол Червиченко: «Мельгарехо умышленно падал и пенальти имитировал» Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выездную победу красно-белых над «Крыльями Советов» в матче 29-го тура РПЛ.

Авто Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.

Спорт Фигуристка Трусова признана лучшей молодой спортсменкой Европы Российская фигуристка Александра Трусова признана лучшей молодой спортсменкой года Европы в зимних видах спорта.

Происшествия Росавиация назвала ошибки экипажа SSJ, сгоревшего в Шереметьеве Росавиация 17 мая представила отчет, в котором рассказывается о действиях экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), который потерпел крушение 5 мая в Шереметьево В документе Росавиации говорится, что капитан самолета несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, прикладывая при этом максимальное усилие, пишет RT .

Происшествия В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом Двухэтажный многоквартирный жилой дом горит на площади порядка 700 квадратных метров в поселке Тура Красноярского края, из здания эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Шоу-бизнес «Почти вдова»: супруга Газманова раскритиковала шоу Кудрявцевой Супруга Олега Газманова прокомментировала волну слухов о разводе и онкологии после выхода передачи «Секрет на миллион».

Наука Алгоритм показал последствия изменения климата Канадские разработчики при участии коллег из США и Шри-Ланки представили алгоритм на основе генеративно-состязательной нейросети, который показывает, как будет выглядеть обычный американский дом через 50 лет — при условии происходящего сейчас изменения климата.

Происшествия Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге В результате аварии с участием автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали десять человек.

Общество На Крым надвигаются ливни, грозы и шквал Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Республике Крым, в воскресенье, 19 мая, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.

Футбол Агент Денисова опроверг слухи о переходе игрока в «Сочи» Агент хавбека московского "Локомотива" Игоря Денисова Михаил Прокопец дал комментарий по поводу информации о том, что футболист перейдет в "Сочи", передает "Спорт-экспресс".