Футбол
Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в мартеSport24.ru 10:42
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком клуба в марте. Эту награду 34-летний португалец получил за свое выступление в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».
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