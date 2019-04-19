Футбол

Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в мартеSport24.ru 10:42

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком клуба в марте. Эту награду 34-летний португалец получил за свое выступление в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».
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Роналду стал лучшим игроком «Ювентуса» в марте

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Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в марте

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Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в марте

Sport24.ru10:42

Роналду – лучший игрок «Ювентуса» в марте

Бомбардир.ру11:38
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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