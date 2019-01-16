Футбол
Гол Роналду принес «Ювентусу» победу в Суперкубке ИталииРИА Новости 14:35
|21′
Хакан Чалханоглу
Алекс Сандро
|26′
Миралем Пьянич
|44′
|45′+2′
Самуэль Кастильехо
Криштиану Роналду
|61′
Миралем Пьянич
Эмре Джан
|65′
|70′
Самуэль Кастильехо
Гонсало Игуаин
|71′
Лукас Пакета
Фабио Борини
|74′
Франк Кессиэ
|75′
Алессио Романьоли
|79′
Патрик Кутроне
Андреа Конти
|82′
Давиде Калабрия
Родриго Бентанкур
Федерико Бернардески
|86′
|87′
Рикардо Родригес
Дуглас Коста
Сами Хедира
|89′
Пауло Дибала
|90′+4′
|62%
|Владение мячом
|38%
|8
|Удары в сторону ворот
|5
|3
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|2
|4
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|15
|3
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|1
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
1
Шченсны
20
Канселу
19
Бонуччи
3
Кьеллини
12
Сандро
33
Бернардески
23
Джан
14
Матюиди
6
Хедира
10
Дибала
7
Роналду
99
Доннарумма
2
Калабрия
17
Сапата
13
Романьоли
68
Родригес
79
Кессиэ
14
Бакайоко
11
Борини
9
Игуаин
12
Конти
10
Чалханоглу
Милан
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты "Ювентуса" обыграли "Милан" в матче за Суперкубок Италии-2018 и завоевали трофей в 8-й раз в своей истории. Встреча, прошедшая в Саудовской Аравии, завершилась со счетом 1:0. Победный мяч на 61-й минуте забил Криштиану Роналду.
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Суперкубок Италии. Прогноз эксперта Unibet на битву между Ювентусом и Миланом
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