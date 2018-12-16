Футбол
Сальваторе Сиригу
Сальвадор Ичасо
|20′
Симоне Дзадза
|27′
|48′
Миралем Пьянич
|51′
Эмре Джан
|70′
Криштиану Роналду
|70′
Криштиану Роналду
Кристиан Ансальди
|72′
Кристиан Ансальди
Витторио Париджини
|76′
Ола Айна
Алекс Беренгер
|85′
|90′+2′
Маттиа Перин
|40%
|Владение мячом
|60%
|68%
|Процент точных передач
|76%
|1
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|3
|7
|Угловые
|5
|5
|Отборы
|13
|15
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Торино
Расстановка 3‑5‑2
1
Ичасо
5
Иццо
33
Нкулу
30
Джиджи
21
Беренгер
23
Мейте
88
Ринкон
8
Базелли
27
Париджини
11
Дзадза
9
Белотти
22
Перин
2
Де Шильо
19
Бонуччи
3
Кьеллини
12
Сандро
23
Джан
5
Пьянич
14
Матюиди
10
Дибала
17
Манджукич
7
Роналду
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
"Ювентус" одержал победу над "Торино" в матче 16-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт". Встреча закончилась с минимальным счетом - 1:0 в пользу "Ювентуса". Единственный мяч в этой игре забил нападающий Криштиану Роналду, который успешно реализовал пенальти.
Газета.Ru16:45
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