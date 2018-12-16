"Ювентус" одержал победу над "Торино" в матче 16-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт". Встреча закончилась с минимальным счетом - 1:0 в пользу "Ювентуса". Единственный мяч в этой игре забил нападающий Криштиану Роналду, который успешно реализовал пенальти.

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