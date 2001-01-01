Роналду прилетел в Барселону на медосмотрСпорт-Экспресс 10:56

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сегодня приехал в Барселону. Португалец проведет в одной из клиник углубленное медобследование, сообщает Marca со ссылкой на каталонское радио RAC1. Роналду получил повреждение в сборной Португалии.

Роналду прилетел в Барселону на медосмотр

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