Футбол

Роналду приговорили к условному сроку и штрафу в €19 млнИзвестия 05:14

Нападающего туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду приговорили к 23 месяцам условного заключения и штрафу на сумму более €19 млн по делу о неуплате налогов. Решение вынесено 22 января Провинциальным судом Мадрида, передает агентство «РИА Новости».
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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