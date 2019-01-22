Футбол

Роналду получил условный срок по делу о неуплате налогов в ИспанииBFM.ru 05:55

Суд Мадрида приговорил известного футболиста Криштиану Роналду по делу о неуплате налогов к 23 месяцам заключения условно. Ему также назначен штраф в размере более 19 млн евро, сообщает РИА Новости. Португальца обвиняли в уклонении от уплаты почти 6 миллионов налогов в период с 2011 по 2014 годы.
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Суд Мадрида приговорил Роналду к 23 месяцам заключения условно и оштрафовал на 19 млн евро

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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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