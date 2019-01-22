Футбол

Роналду приговорили к условному сроку и штрафу в €19 млнИзвестия 05:14

Нападающего туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду приговорили к 23 месяцам условного заключения и штрафу на сумму более €19 млн по делу о неуплате налогов. Решение вынесено 22 января Провинциальным судом Мадрида, передает агентство «РИА Новости».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Роналду признал вину в налоговых преступлениях и заплатит штраф в размере 19 млн евро

Советский спорт05:06

Роналду приговорён к 23 месяцам тюрьмы условно за неуплату налогов

RT на русском05:00

Роналду заплатит штраф 18,8 млн евро и получит 23 месяца условно за уклонение от уплаты налогов

Sports.ru05:02

Роналду признал вину в налоговых преступлениях и заплатит штраф около € 19 млн

Чемпионат05:00

Криштиану Роналду принял условный срок и штраф в размере 18,8 миллиона евро

Спорт-Экспресс04:57

Роналду прокомментировал приговор мадридского суда

РИА Новости05:02

Суд Мадрида 22 января рассмотрит дело Роналду

ProstoProSportвчера в 04:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7199 источников, обновлено в 05:26, Ашберн
Футбол

Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА

Нападающий Федор Чалов подписал новый контракт с ЦСКА. Договор рассчитан до окончания сезона 2021/22.
Обновлено в 05:18
Футбол

«Барселона» интересуется хавбеком «Сассуоло»

«Барселона» заинтересовалась еще одним игроком «Сассуоло». Полузащитник Стефано Сенси привлек внимание каталонского клуба.
Обновлено в 02:34
Футбол

Кокорину грозит замена коленного сустава

В противном случае футболисту грозит замена коленного сустава.
Обновлено в 04:05
Футбол

Гол Глушакова принес «Спартаку» победу над «Ростовом»

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей. До этого у красно-белых с пенальти отличился Луис Адриано.
Обновлено вчера в 13:50
Футбол

Промах Роналду с пенальти не помешал «Ювентусу» разгромить «Кьево»

Обновлено вчера в 17:24
Футбол

«Ахмат» сыграл вничью с «Гонведом» в товарищеском матче

Футболисты грозненского "Ахмата" разошлись миром с венгерским "Гонведом" в контрольном матче на сборе в Турции.
Обновлено в 05:10
Футбол

Рабьо направил жалобу на «ПСЖ» из-за перевода в дубль

Обновлено вчера в 21:31
Футбол

Мачей Рыбус: «Вернусь в общую группу в среду»

Вечером сегодня не сыграю, но на следующий день вернусь в общую группу.
Обновлено в 04:34
Футбол

«Ньюкасл» интересуется защитником «Ахмата»

Руководство «Ньюкасла» проявляет интерес к защитнику «Ахмата» Миладу Мохаммади, сообщает Dailymail.
Обновлено вчера в 20:06
Футбол

Де Брейне: «Если „Ливерпуль“ станет чемпионом, это будет заслуженно»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне считает, что лидирующий в английской Премьер-Лиге «Ливерпуль» заслуживает стать чемпионом.
Обновлено в 04:12
Футбол

«Манчестер Юнайтед», «Интер» и ЦСКА интересуются форвардом ПСВ

Издание отмечает, что интерес к Бергвейну ещё ранее проявляли московский ЦСКА, а также «Торино», «Бордо» и «Реал Сосьедад».
Обновлено в 03:51
Футбол

Эктор Бельерин выбыл до конца сезона из-за травмы

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин получил травму в матче против «Челси» (2:0). Стал известен характер повреждения игрока.
Обновлено в 03:15
Футбол

Пицци покинул пост наставника сборной Саудовской Аравии

Рулевой сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци покинул занимаемую должность.
Обновлено в 01:24
Футбол

«Реал» может включить Хамеса в сделку по Эриксену

Обновлено в 02:10
Футбол

Черчесов сообщил о визите к Головину и разговоре с Анри во Франции

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что полузащитник Александр Головин получает неоценимый опыт в «Монако» вне зависимости от результата.
Обновлено в 04:48
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное