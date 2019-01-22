Футбол
Роналду приговорен к условному сроку и штрафу в €19 млнГазета.Ru 06:06
По информации Football Italia, футболист сборной Португалии согласился на 23-месячный тюремный срок. По испанскому законодательству игрок не будет отбывать этот срок в тюрьме, так как он не превышает двух лет. Помимо этого Роналду заплатит штраф в размере €19 млн.
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