Футбол

Роналду приговорен к условному сроку и штрафу в €19 млнГазета.Ru 06:06

По информации Football Italia, футболист сборной Португалии согласился на 23-месячный тюремный срок. По испанскому законодательству игрок не будет отбывать этот срок в тюрьме, так как он не превышает двух лет. Помимо этого Роналду заплатит штраф в размере €19 млн.
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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