Футбол

Роналду приговорен к условному сроку и штрафу в €19 млнГазета.Ru 06:06

По информации Football Italia, футболист сборной Португалии согласился на 23-месячный тюремный срок. По испанскому законодательству игрок не будет отбывать этот срок в тюрьме, так как он не превышает двух лет. Помимо этого Роналду заплатит штраф в размере €19 млн.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Роналду оштрафован на 18 млн евро за неуплату налогов

Чемпионат08:45

Роналду признал вину в налоговых преступлениях и заплатит штраф в размере 19 млн евро

Советский спорт05:06

СМИ: Суд приговорил Роналду к условному сроку и штрафу в 19 миллионов евро по делу о неуплате налогов

Матч ТВ05:33

У Роналду все отлично: многомиллионный штраф и два года тюрьмы

Спорт-Экспресс09:15

Роналду покинул заседание суда с улыбкой

Газета.Ru06:36

Суд Мадрида приговорил Роналду к 23 месяцам заключения условно и оштрафовал на 19 млн евро

Sport24.ru05:56

Роналду приехал с Джорджиной на суд и договорился о штрафе в 18,8 млн евро

Eurosport.ru06:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
Происшествия

Захватившего самолет Сургут-Москва пассажира задержали силовики

В аэропорту Ханты-Мансийска задержали мужчину, который захватил самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший по маршруту Сургут-Москва.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Спасатели и военные потушили загоревшийся при крушении Ту-22М3

Бомбардировщик потерпел крушение при посадке на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске. В результате погибли три человека.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Настю Рыбку и Алекса Лесли освободили из полиции

Московская полиция не стала ходатайствовать об аресте в суде и отпустила под подписку об обязательстве о явке Настю Рыбку и Алекса Лесли (Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова).
Обновлено в 08:14
Авто

Renault выводит на рынок кроссовер Logan

В Эквадоре стартовали продажи «приподнятой» версии седана Renault Logan под характерным названием Crossover.
Обновлено в 03:03
Авто

В России появится новый Mitsubishi L200

Компания Mitsubishi готовится представить на российском рынке обновленный пикап L200.
Обновлено в 09:39
Авто

Владелец автомобиля Jaguar XJ потребовал свыше 40 млн рублей через суд

Обновлено в 08:04
Авто

Renault показал обновленный ситикар Twingo

Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Богомолов рассказал о полученной травме носа

Режиссер Константин Богомолов на своей странице в Instagram рассказал о полученной им травме.
Обновлено в 09:09
Технологии

Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon

Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 миллиона IP-адресов компании Amazon, отмечается в сообщении службы.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Самолет с футболистом «Кардиффа» на борту пропал с радаров

Частный самолет с футболистом Эмилиано Салой, который на днях перешел в "Кардифф" за рекордные для клуба 20,5 млн евро, исчез с радаров на пути из Франции в Уэльс.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Адвокат подтвердил наличие у арестованного Уилана сведений с гостайной

Обвиняемый в шпионаже против России Пол Уилан при задержании имел сведения, которые содержат гостайну.
Обновлено в 03:20
Экономика

Brand Finance признал Сбербанк самым сильным банковским брендом в мире

Международное рейтинговое агентство признало Сбербанк самым сильным банковским брендом в мире, а его стоимость выросла на $0,8 млрд — до $12,4 млрд.
Обновлено в 06:06
Футбол

Кокорин сравнил россиян со стадом баранов

Обновлено вчера в 08:56
Наука

Учёные случайно обнаружили в костях человека кровеносные сосуды

Обновлено в 09:36
Кино

Объявлены номинанты на премию «Оскар»

Обновлено в 09:10
Происшествия

В Петербурге школьники отравились транквилизаторами

В Санкт-Петербурге из школы №633 госпитализировали четырех учеников девятого класса, которые употребили лекарственное средство из группы антидепрессантов.
Обновлено в 09:30
Авто

Volvo отзывает более 200 тыс. машин по всему миру

Компания Volvo отзывает более 200 тыс. автомобилей по всему миру (из них 37 тыс. - в Швеции) из-за выявленной неисправности в топливной системе, предположительно трещин в бензопроводе.
Обновлено в 08:25
Общество

Суд обязал телеведущего Киселева заплатить 2,5 млн архитектору

Телеведущий Дмитрий Киселев заплатит крымскому архитектору Владимиру Мазурину долг за строительство виллы в Коктебеле согласно решению Королевского суда Московской области.
Обновлено в 09:34
Происшествия

Певец Крис Браун задержан в Париже по подозрению в изнасиловании

Обновлено в 07:57
Экономика

ЕС оштрафовала Mastercard на €570 млн

За завышенные комиссии при трансграничных платежах Еврокомиссия приняла решение оштрафовать американскую платежную систему MasterCard на €570 млн за завышенные комиссии при совершении трансграничных платежей на территории ЕС.
Обновлено в 08:25
Гаджеты

Apple выпустит беспроводное зарядное устройство AirPower в 2019 году

Обновлено в 05:46
Наука

Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей

Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

В Варшаве неизвестный пытался протаранить ворота президентского дворца

Неизвестный пытался протаранить автомобилем ворота президентского дворца в Варшаве, сообщает агентство РАР со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:16
Происшествия

В сирийской Латакии прогремел взрыв

Обновлено в 08:34
Финансы

ЦБ оценил «дыру» в капитале Московского индустриального банка

МИнБ занимает 33-е место по размеру активов, на 1 января 2019 г. они составляли 320 млрд руб. У банка более 1,5 млн клиентов – физических лиц и более 70000 корпоративных клиентов, говорится на его сайте.
Обновлено в 08:20
Общество

Мэр отправил проект реконструкции дома Булошникова на допэкспертизу

Обновлено в 09:19
Происшествия

Трое активистов «Артподготовки» получили сроки за подготовку теракта

Обновлено в 06:54
Происшествия

Одна из пропавших на Урале туристок погибла

Пропавшие на севере Свердловской области туристки найдены.
Обновлено в 05:56
Происшествия

В Петербурге произошел пожар в здании Арбитражного суда

В здании Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области на Суворовском проспекте произошло возгорание, сообщается на сайте управления МЧС по региону.
Обновлено в 02:50
Авто

Audi изменила ценники на свои автомобили в России

Обновлено в 01:26
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное