Футбол

Роналду прибыл на медосмотр в «Ювентус»Soccer.ru 03:46

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду приехал на медицинское обследование в Турине, об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Роналду вышел из отпуска и прибыл в расположение «Ювентуса»

РИА Новости04:32

Фанаты бурно встретили приехавшего на медобследование Роналду

Sportbox.RU04:19

Как фанаты «Ювентуса» встретили Роналду

Евро-футбол.ру03:42

Роналду прибыл на медосмотр в «Ювентус». Его встретили криками. Видео

Sport.ru03:58

Роналду прибыл на медосмотр в «Ювентус»

Soccer.ru03:46

Фанаты бурно встретили приехавшего на медобследование Роналду

Матч ТВ04:19

Роналду прибыл на медосмотр в «Ювентус». Только послушайте эти крики!

Спорт-Экспресс03:26
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Политика

Зеленский помиловал осужденного в России украинца

Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что украинец Сергей Литвинов, которого осудили в России за разбой, был помилован украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие

Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Вильнюса

Обновлено в 04:30
Футбол

Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

Захват спецназом США подлодки с кокаином показали на видео

Спецназ Береговой охраны США остановил в Мексиканском заливе полупогружную скоростную лодку, следовавшую с грузом кокаина к американским берегам.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

В Турцию доставили новую партию элементов для российских С-400

В Турцию 13 июля доставили новую партию элементов для зенитно-ракетных комплексов С-400, передает телеканал NTV.
Обновлено в 04:33
Политика

Военный эксперт предрек Украине потерю новых территорий при Зеленском

Президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось не более года — его снесут, а еще через год-два в стране установится военная диктатура, заявил киевский пропагандист и военный эксперт Алексей Арестович.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Общество

Охрана не пускает посетителей на «Новосибирские Мальдивы»

Обновлено в 05:47
Общество

Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут

На промывку отводилось 15 минут. Победителем "Старательского фарта" стал медик из поселка Дукат Сергей Палкин с результатом 2,4 грамма.
Обновлено в 01:25
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено вчера в 11:05
Политика

Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине

Обновлено в 03:58
Футбол

Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»

Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
Обновлено в 04:30
Экономика

Минтруд повысит прожиточный минимум на 4,1%

11 июля 2019 года Министерство труда и социальной защиты РФ по итогам II квартала повысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 4,1%. Соответствующий проект приказа опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов.
Обновлено вчера в 01:28
Политика

Состоялся первый разговор Путина и Зеленского

Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено 11 июля в 12:02
Армия и оружие

Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок

Обновлено в 04:31
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Общество

Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом

Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Наука

В Греции обнаружили древнейшие в Европе человеческие останки

Оказывается, в конце70-х годов прошлого века археологи нашли в пещере Апидима на юге Греции самые древниие человеческие останки из всех, которые ученые когда-либо обнаруживали в Европе, пишет британский научный журнал Nature.
Обновлено 10 июля в 18:16
Транспорт

По трассам Свердловской области запретили ездить грузовикам из-за жары

Из-за сильной жары по трассам Свердловской области запретили ездить грузовикам.
Обновлено в 05:57
Гаджеты

Oppo начала российские продажи смартфона Oppo Reno Z

В Oppo Reno Z установили AMOLED-экран диагональю 6,4-дюйма с разрешением 2340х1080 точек.
Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Политика

Зеленский поручил вернуть на родину осужденного в Италии украинца

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре заняться вопросами возвращения на родину сотрудника украинской Нацгвардии, которого в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы по делу о гибели итальянского фоторепортера в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:39
Транспорт

В Москве закрыли девять станций метро

Обновлено в 05:30
Экономика

Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом

Правительство одобрило пересмотр критериев нуждаемости семей, которым будут выплачиваться ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Дзержинске загорелся ангар с макулатурой

«По прибытии установлено, что происходит горение макулатуры внутри металлического ангара на площади 2,4 тыс. кв. м. В 11:32 пожар локализован», — указали в ведомстве.
Обновлено в 05:53
Политика

Скабеева отреагировала на внесение Малахова в список «Миротворца»

Российская телеведущая Ольга Скабеева в телеграме отреагировала на внесение ведущего Андрея Малахова в базу "Миротворец".
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову бездарностью

Виктория Лопырева Не обошлось и без укола в сторону Ольги Бузовой, которую Лопырева назвала бездарностью.
Обновлено в 06:02
Космос

«Роскосмос» получил первые снимки Земли со спутника «Метеор-М»

Обновлено вчера в 13:05
Политика

Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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