Футбол
Роналду прибыл на медосмотр в «Ювентус»Soccer.ru 03:46
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду приехал на медицинское обследование в Турине, об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:17, Вашингтон
Политика
Зеленский помиловал осужденного в России украинца
Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что украинец Сергей Литвинов, которого осудили в России за разбой, был помилован украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:44
Футбол
Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
Захват спецназом США подлодки с кокаином показали на видео
Спецназ Береговой охраны США остановил в Мексиканском заливе полупогружную скоростную лодку, следовавшую с грузом кокаина к американским берегам.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
В Турцию доставили новую партию элементов для российских С-400
В Турцию 13 июля доставили новую партию элементов для зенитно-ракетных комплексов С-400, передает телеканал NTV.
Обновлено в 04:33
Политика
Военный эксперт предрек Украине потерю новых территорий при Зеленском
Президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось не более года — его снесут, а еще через год-два в стране установится военная диктатура, заявил киевский пропагандист и военный эксперт Алексей Арестович.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Охрана не пускает посетителей на «Новосибирские Мальдивы»
Обновлено в 05:47
Общество
Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
На промывку отводилось 15 минут. Победителем "Старательского фарта" стал медик из поселка Дукат Сергей Палкин с результатом 2,4 грамма.
Обновлено в 01:25
Политика
Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине
Обновлено в 03:58
Футбол
Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»
Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
Обновлено в 04:30
Экономика
Минтруд повысит прожиточный минимум на 4,1%
11 июля 2019 года Министерство труда и социальной защиты РФ по итогам II квартала повысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 4,1%. Соответствующий проект приказа опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов.
Обновлено вчера в 01:28
Политика
Состоялся первый разговор Путина и Зеленского
Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено 11 июля в 12:02
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Общество
Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом
Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Наука
В Греции обнаружили древнейшие в Европе человеческие останки
Оказывается, в конце70-х годов прошлого века археологи нашли в пещере Апидима на юге Греции самые древниие человеческие останки из всех, которые ученые когда-либо обнаруживали в Европе, пишет британский научный журнал Nature.
Обновлено 10 июля в 18:16
Транспорт
По трассам Свердловской области запретили ездить грузовикам из-за жары
Из-за сильной жары по трассам Свердловской области запретили ездить грузовикам.
Обновлено в 05:57
Гаджеты
Oppo начала российские продажи смартфона Oppo Reno Z
В Oppo Reno Z установили AMOLED-экран диагональю 6,4-дюйма с разрешением 2340х1080 точек.
Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Зеленский поручил вернуть на родину осужденного в Италии украинца
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре заняться вопросами возвращения на родину сотрудника украинской Нацгвардии, которого в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы по делу о гибели итальянского фоторепортера в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:39
Транспорт
В Москве закрыли девять станций метро
Обновлено в 05:30
Экономика
Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом
Правительство одобрило пересмотр критериев нуждаемости семей, которым будут выплачиваться ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Дзержинске загорелся ангар с макулатурой
«По прибытии установлено, что происходит горение макулатуры внутри металлического ангара на площади 2,4 тыс. кв. м. В 11:32 пожар локализован», — указали в ведомстве.
Обновлено в 05:53
Политика
Скабеева отреагировала на внесение Малахова в список «Миротворца»
Российская телеведущая Ольга Скабеева в телеграме отреагировала на внесение ведущего Андрея Малахова в базу "Миротворец".
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову бездарностью
Виктория Лопырева Не обошлось и без укола в сторону Ольги Бузовой, которую Лопырева назвала бездарностью.
Обновлено в 06:02
Космос
«Роскосмос» получил первые снимки Земли со спутника «Метеор-М»
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40