Футбол
Роналду прибыл на медосмотр в «Ювентус»Soccer.ru 03:46
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду приехал на медицинское обследование в Турине, об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Футбол
«Арсенал» и «Динамо» сыграли вничью в стартовом матче Премьер-лиги
В дебютном матче первого тура тульский "Арсенал" и столичное "Динамо" не смогли выявить победителя - 1:1.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
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Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
Обновлено в 01:25
Политика
Малахова назвали врагом Украины
Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных украинского портала «Миротворец».
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Происшествия
В Якутии мужчина убил сотрудника Росгвардии и покончил с собой
Мужчина в Среднеколымске (Якутия) убил сотрудника Росгвардии, а также ранил полицейского, после чего покончил с собой.
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Армия и оружие
Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии
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Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса
Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских войск.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
Про сестер Хачатурян поставили спектакль
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Общество
В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) очистили около 70% назначенного участка от завалов в Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 03:22
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов
Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
Обновлено в 04:32
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Армия и оружие
Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
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Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете
Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходится среди мошенников.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В Уфе напали на полицейского и отобрали у него табельное оружие
Драка между посетителями одного из развлекательных заведений в Уфе произошла в ночь на субботу, сотрудник полиции, пытавшийся ее остановить, получил телесные повреждения, похищено его табельное оружие.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Лопырева назвала Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью»
Модель Виктория Лопырева заявила, что певица Ольга Бузова ни к музыке, ни к творчеству никакого отношения не имеет.
Обновлено в 01:19
Транспорт
Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за «нестандартные» дорожные знаки
Мосгорсуд подтвердил законность установки уменьшенных в размере дорожных знаков на улицах - такое решение суд принял по спору Центра организации дорожного движения с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело оператора местного телеканала
Обстоятельства происшествия устанавливаются Телеоператор Петр Миков найден мертвым в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым
Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено вчера в 11:52
Политика
Госдеп США отказался поддержать предложения Зеленского по Донбассу
США не поддержали предложение Зеленского по расширению формата переговоров по урегулированию гражданского конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
На Украине «раскусили схему» Путина
Гарри Табах, экс-представитель Североатлантического Альянса в РФ, сообщил, что Украина смогла «раскусить схему» Владимира Путина, российского лидера.
Обновлено в 03:01
Общество
В Красноярске запахло гарью и появилась дымка
Обновлено в 00:07
Армия и оружие
На юге Израиля сработали сирены тревоги
Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможном обстреле из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено вчера в 15:14