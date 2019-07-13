Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду приехал на медицинское обследование в Турине, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Роналду прибыл на медосмотр в «Ювентус»

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