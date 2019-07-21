Футбол

Роналду предъявил претензии Сарри после своей заменыBookmaker-ratings.ru вчера в 13:20

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду остался неудовлетворенным своей заменой в матче Международного кубка чемпионов против «Тоттенхэма». Покидая поле, португалец обратился с вопросом к своему главному тренеру Маурицио Сарри. На лице пятикратного обладателя Золотого мяча читалось явное недовольство.
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