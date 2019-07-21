Футбол

Роналду предъявил претензии Сарри после своей заменыBookmaker-ratings.ru вчера в 13:20

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду остался неудовлетворенным своей заменой в матче Международного кубка чемпионов против «Тоттенхэма». Покидая поле, португалец обратился с вопросом к своему главному тренеру Маурицио Сарри. На лице пятикратного обладателя Золотого мяча читалось явное недовольство.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Маурицио Сарри: «Роналду — лучший игрок в нынешнем „Ювентусе“»

Sportbox.RUвчера в 22:18

Сарри: «Роналду — лучший игрок „Ювентуса“. Для него важна свобода на поле»

Sport24.ruвчера в 14:58

Роналду остался недоволен после замены в товарищеском матче и высказал претензии Сарри (ВИДЕО)

Sport.ruвчера в 16:30

Роналду гневно ответил Сарри после замены в матче с «Тоттенхэмом»

Sports.ruвчера в 15:58

Тренер «Ювентуса» рассказал о роли Роналду в команде

Газета.Ruвчера в 16:25

Роналду рассвирепел после замены. И предъявил претензии Сарри

Спорт-Экспрессвчера в 15:24

Сарри: Роналду — лучший игрок «Ювентуса», ему нужна свобода на поле

Чемпионатвчера в 14:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон
Общество

В России ужесточат правила провоза багажа через границу

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Политика

Орешкин посоветовал не спешить с единой валютой для РФ и Белоруссии

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» объяснил, почему не стоит спешить с решением вопроса о единой валюте и денежно-кредитной политике.
Обновлено вчера в 10:41
Политика

Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду

Обновлено вчера в 13:41
Авто

Это, вероятно, самая крутая реплика Bugatti

Всего четыре Type 57 Atlantic Coupe были собраны Bugatti еще в незапамятные времена.
Обновлено в 01:03
Политика

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Наука

Ученые нашли простой способ хорошо выспаться

Обновлено вчера в 10:43
Общество

В России ужесточат получение охотничьего билета

В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Футбол

Дзюба: мог оформить хет-трик из ассистов, но мои «мазилы» промахнулись

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался о победе над "Сочи" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

В Хабаровском крае перевернулся катамаран с детьми

Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле

Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Политика

Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова

Обновлено вчера в 11:13
Происшествия

Врачи сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой

Актриса Инна Чурикова по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщили РБК в справочной НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 01:49
Футбол

Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии. Об этом сообщают «Вести недели».
Обновлено в 00:56
Политика

Иран отказался отпустить экипаж задержанного танкера

Власти Ирана уведомили российское посольство в Тегеране, что до окончания следствия экипаж задержанного британского танкера Stena Impero не может покинуть судно.
Обновлено вчера в 08:45
Политика

Названы кандидаты на пост премьера Украины

Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:35
Политика

На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Рады Александр Попов в эфире NewsOne.
Обновлено в 00:04
Общество

Новые нормы содержания животных установили для зоопарков России

Для животных, обитающих в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади.
Обновлено вчера в 18:42
Здоровье

«В свой день рождения я кричала от боли»: история танцовщицы из Екатеринбурга, которая победила рак

Обновлено в 00:00
Политика

Пенс рассказал о деталях и проблемах лунной миссии США

Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой

В Иркутской области в ДТП с участием машины скорой помощи погибла беременная женщина, два человека пострадали, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

В Китае в результате наводнения погибли четыре пеших туриста

Обновлено вчера в 22:54
Политика

Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2

Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.
Обновлено вчера в 11:08
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Шоу-бизнес

Дарья Мороз рассказала о разводе с Константином Богомоловым

Дарья Мороз откровенно рассказала о разводе с Константином Богомоловым. Пара разошлась осенью 2018 года.
Обновлено в 00:14
Общество

Котова запретит установку всех киосков в Челябинске

Мэр предложила приостановить выдачу разрешений на установку новых киосков до тех пор, пока в городе не наведут порядок.
Обновлено в 00:44
Общество

Названы наименее востребованные в России профессии

Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено 20 июля в 03:47
Единоборства

У бойца Олейника диагностировали два перелома ноги

Обновлено вчера в 11:48
Экономика

Western Union ограничила сумму переводов за границу

29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках

По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено вчера в 14:12
ещё по теме
Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий итальянский футбольный клуб «Ювентус».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное