Футбол
Роналду предложил «Ювентусу» назначить Моуринью главным тренеромSport24.ru вчера в 06:09
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду предложил руководству туринского клуба назначить Жозе Моуринью главным тренером команды. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Напомним, 17 мая «Ювентус» прекратил сотрудничество с главным тренером Массимилиано Аллегри и теперь ищет итальянцу замену.
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