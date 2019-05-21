Футбол

Роналду предложил «Ювентусу» назначить Моуринью главным тренеромSport24.ru вчера в 06:09

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду предложил руководству туринского клуба назначить Жозе Моуринью главным тренером команды. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Напомним, 17 мая «Ювентус» прекратил сотрудничество с главным тренером Массимилиано Аллегри и теперь ищет итальянцу замену.
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Роналду выступил за приглашение Моуринью на должность наставника «Ювентуса»

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Sport24.ruвчера в 06:09

Роналду выступает против возвращения Конте в «Ювентус»

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Каких врачей не хватает в России, показал опрос

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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
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