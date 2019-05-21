Футбол

Роналду предложил «Ювентусу» назначить Моуринью главным тренеромSport24.ru вчера в 06:09

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду предложил руководству туринского клуба назначить Жозе Моуринью главным тренером команды. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Напомним, 17 мая «Ювентус» прекратил сотрудничество с главным тренером Массимилиано Аллегри и теперь ищет итальянцу замену.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Роналду продолжает подбирать тренера для «Ювентуса»

Газета.Ru00:30

Libero Quotidiano: Роналду предложил «Ювентусу» кандидатуры Анчелотти и Моуринью

Бомбардир.рувчера в 11:41

СМИ: Роналду хочет видеть Моуринью в «Ювентусе»

Спорт-Экспрессвчера в 15:23

Роналду выступил за приглашение Моуринью на должность наставника «Ювентуса»

Советский спортвчера в 18:05

Роналду посоветовал руководству «Ювентуса» пригласить в клуб Моуринью

Чемпионатвчера в 17:47

Роналду предложил «Ювентусу» назначить Моуринью главным тренером

Sport24.ruвчера в 06:09

Роналду выступает против возвращения Конте в «Ювентус»

Матч ТВвчера в 02:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 03:59, Ашберн
Музыка

Бельгийский телеканал показал «Евровидение» без музыки

Телеканал Een опубликовал в своем YouTube канале трансляцию конкурса "Евровидение-2019" без музыки.
Обновлено вчера в 10:24
Экономика

Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками

Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 03:30
Политика

На Украине начала работу экспертная миссия МВФ

Экспертная миссия Международного валютного фонда во вторник начала свою работу на Украине, передает агентство УНН со ссылкой на представительство миссии.
Обновлено в 02:57
Происшествия

В Таджикистане во время бунта в колонии погибли десятки заключенных

Обновлено вчера в 07:36
Происшествия

Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга

Представитель авиакомпании "Ямал" проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:02
Религия

«Что значит опрос»: Соловьев поспорил с Путиным

Ранее Путин предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.
Обновлено в 03:00
Политика

Зеленский призвал США усилить санкции против России

«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.
Обновлено вчера в 13:58
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 02:50
Общество

В Екатеринбурге демонтируют забор на месте строительства собора

Забор на месте строительства собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга демонтируют.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия

Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили

Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия

Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании

Обновлено в 01:20
Происшествия

Китаянку раздавило шпоном под Кингисеппом

Выяснилось, что при погрузке контейнера в населенном пункте Ново-Пятницкое ее придавило рулоном шпона во время загрузки контейнера.
Обновлено в 02:08
Политика

Полторак вызван на ковер к Зеленскому

Министр обороны Степан Полторак прибыл в администрацию президента Украины по вызову президента Владимира Зеленского, передает УНИАН.
Обновлено в 03:20
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

Обновлено в 00:42
Авто

Платформа «Яндекс.Авто» появится в автомобилях Renault, Nissan и Lada

Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка»и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Авто

В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Наука

Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника

Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
Обновлено вчера в 09:39
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Происшествия

Расстрелявшего мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме

Мужчине, расстрелявшему людей в мечетях в Новой Зеландии, предъявлено обвинение в терроризме.
Обновлено в 03:43
Финансы

Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года

Прогноз по росту ВВП в 2019 году пока сохраняется на уровне 1,3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Гаджеты

Huawei заменит Android операционной системой Hongmeng

Китайская корпорация Huawei представила собственную операционную систему, которая должна заменить Android. Об этом сообщает Huawei Central.
Обновлено в 00:31
Общество

У главы РПЦ появится резиденция за 2,8 млрд рублей

У главы РПЦ патриарха Кирилла под Санкт-Петербургом появится резиденция.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Абызов ни на что не жалуется в СИЗО «Лефортово»

Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов, заключенный под стражу в московском СИЗО «Лефортово», ни на что не жалуется, рассказала «РИА Новости» замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено вчера в 22:24
Политика

Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию

Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено вчера в 20:19
Экономика

Ford сокращает 10% работников по всему миру

Компания Ford Motor объявила о сокращении 10% наемных работников по всему миру, 20 мая передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 15:22
Здоровье

Свердловские власти могут выкупить госпиталь Тетюхина

Правительство Свердловской области примет непосредственное участие в судьбе Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, который создал меценат Владислав Тетюхин.
Обновлено в 02:36
Политика

Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке

Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное