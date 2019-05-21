Роналду предложил «Ювентусу» назначить Моуринью главным тренеромSport24.ru вчера в 06:09

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду предложил руководству туринского клуба назначить Жозе Моуринью главным тренером команды. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Напомним, 17 мая «Ювентус» прекратил сотрудничество с главным тренером Массимилиано Аллегри и теперь ищет итальянцу замену.

Музыка Бельгийский телеканал показал «Евровидение» без музыки Телеканал Een опубликовал в своем YouTube канале трансляцию конкурса "Евровидение-2019" без музыки.

Экономика Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.

Политика На Украине начала работу экспертная миссия МВФ Экспертная миссия Международного валютного фонда во вторник начала свою работу на Украине, передает агентство УНН со ссылкой на представительство миссии.

Происшествия Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга Представитель авиакомпании "Ямал" проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости".

Религия «Что значит опрос»: Соловьев поспорил с Путиным Ранее Путин предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.

Политика Зеленский призвал США усилить санкции против России «Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.

Общество В Екатеринбурге демонтируют забор на месте строительства собора Забор на месте строительства собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга демонтируют.

Происшествия Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.

Происшествия Китаянку раздавило шпоном под Кингисеппом Выяснилось, что при погрузке контейнера в населенном пункте Ново-Пятницкое ее придавило рулоном шпона во время загрузки контейнера.

Политика Полторак вызван на ковер к Зеленскому Министр обороны Степан Полторак прибыл в администрацию президента Украины по вызову президента Владимира Зеленского, передает УНИАН.

Авто Платформа «Яндекс.Авто» появится в автомобилях Renault, Nissan и Lada Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка»и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.

Авто В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы» Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».

Наука Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.

Транспорт Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.

Происшествия Расстрелявшего мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме Мужчине, расстрелявшему людей в мечетях в Новой Зеландии, предъявлено обвинение в терроризме.

Финансы Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года Прогноз по росту ВВП в 2019 году пока сохраняется на уровне 1,3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.

Гаджеты Huawei заменит Android операционной системой Hongmeng Китайская корпорация Huawei представила собственную операционную систему, которая должна заменить Android. Об этом сообщает Huawei Central.

Происшествия Абызов ни на что не жалуется в СИЗО «Лефортово» Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов, заключенный под стражу в московском СИЗО «Лефортово», ни на что не жалуется, рассказала «РИА Новости» замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Политика Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.

Экономика Ford сокращает 10% работников по всему миру Компания Ford Motor объявила о сокращении 10% наемных работников по всему миру, 20 мая передает агентство Reuters.

Здоровье Свердловские власти могут выкупить госпиталь Тетюхина Правительство Свердловской области примет непосредственное участие в судьбе Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, который создал меценат Владислав Тетюхин.

Политика Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».