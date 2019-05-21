Футбол
Роналду предложил «Ювентусу» кандидатуру МоуриньюMetaratings вчера в 08:47
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду предложил клубу рассмотреть кандидатуру Жозе Моуринью на пост главного тренера. Напомним, что Роналду хорошо знаком с Моуринью по совместной работе в мадридском «Реале».
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Роналду выступил за приглашение Моуринью на должность наставника «Ювентуса»
Советский спортвчера в 18:05
Libero Quotidiano: Роналду предложил «Ювентусу» кандидатуры Анчелотти и Моуринью
Бомбардир.рувчера в 11:41
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Работать в сборной для каждого тренера – дело чести. (Артур Еникеев) "Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.
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Футбол
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Джонатан Барнетт, агент форварда мадридского "Реала" Гарета Бэйла, высказался относительно слов наставника "сливочных" Зинедина Зидана о его подопечном, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:31
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В Оренбурге убит директор филиала «Газпромтранс», его жена и водитель
Сегодня утром в жилом доме поселка нашли тело директора ООО «Газпромтранс-Оренбург» Андрея Бахарева, его супруги и водителя.
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По информации портала vl.ru, документ подорожал отчасти из-за закрытия одной из трех имевшихся в Приморском крае сертификационных лабораторий, а также из-за ужесточения требований к остальным организациям.
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Брат тренера Великобритании: нужно поздравить, пока он еще трезв
Наставник "Торонто Марлис" Шелдон Кифи немного позже начал пресс-конференцию после тренировки, чтобы увидеть камбэк сборной Великобритании в противостоянии с Францией, где тренирует его брат Адам, сообщает "Советский спорт".
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В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить «газовые» переговоры с РФ
Заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал киевские власти как можно скорее провести новую министерскую встречу с Россией и ЕС для обсуждения газового транзита.
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Экономика
В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard
ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение отказаться от соглашений с Visa, MasterCard и Maestro к концу января, сообщает издание Banca y Negocios.
Обновлено вчера в 22:24
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Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке
Совет безопасности ООН отказался внести в повестку заседания вопрос о украинском языковом законе. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:55
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10 минут после инаугурации: Зеленский заявил, что распустит Раду
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Google представила новое поколение Google Glass на ОС Android
Внешне новинка от первых Google Glass изменилась несильно, а основные изменения произошли внутри, ведь теперь в них используется новый процессор Snapdragon XR1, который специально создавался для работы с расширенной реальностью и взаимодействию с искусственным интеллектом.
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